Santos, care a condus Columbia între 2010 şi 2018 şi a negociat acordul de pace cu gherilele FARC în 2016, a calificat recenta acţiune militară americană din Venezuela şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, la 3 ianuarie, drept „îngrozitoare” pentru „stabilitatea globală”.

Trump avea în plan intervenția militară în Venezuela încă din septembrie 2017

Potrivit fostului şef de stat, Trump ar fi evocat pentru prima dată ideea unei intervenţii militare în Venezuela în septembrie 2017, în timpul unei întâlniri desfăşurate la New York.

„A spus, pe jumătate în glumă, pe jumătate serios: «Uitaţi-vă la Venezuela, cred că am putea rezolva rapid această problemă cu o invazie»”, a relatat Santos, adăugând că liderii latino-americani prezenţi au fost „destul de surprinşi”.

„I-am spus atunci că este cea mai proastă soluţie posibilă”, a menţionat fostul preşedinte columbian.

Juan Manuel Santos consideră că planul lui Donald Trump de a guverna Venezuela „de la distanţă” va eşua, mizând pe revenirea la alegeri democratice, potrivit AFP.

„L-au înlăturat pe Maduro sub pretextul că este traficant de droguri, dar l-au înlocuit cu numărul doi al său, care este de asemenea nelegitim”, a explicat acesta.