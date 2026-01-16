În noaptea de vineri srepe sâbătă, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Transilvania și Maramureș intră sub cod galben de ger, cu valori minime între –19 și –10 grade Celsius, cele mai scăzute fiind așteptate în nordul Moldovei.

În intervalul 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00, temperaturile vor continua să fie deosebit de scăzute, cu episoade de ger, arată ANM.

În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14...-10 grade, iar în sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.