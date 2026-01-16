România trece printr-o nouă noapte geroasă: temperaturile maxime –8 grade. Unde este frig de îngheață pietrele – HARTA

Răcire semnificativă a vremii, în următoarele două săptămâni. Cât va ține episodul de frig extrem 
România trece printr-o nouă noapte geroasă, cu temperaturi maxime de minus 8 grade Celsius. Meteorologii avertizează că frigul va fi atât de intens încât „va îngheța pietrele”, iar gerul se va simți în aproape toată țara.sius.

În noaptea de vineri srepe sâbătă, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Transilvania și Maramureș intră sub cod galben de ger, cu valori minime între –19 și –10 grade Celsius, cele mai scăzute fiind așteptate în nordul Moldovei.



În intervalul 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00, temperaturile vor continua să fie deosebit de scăzute, cu episoade de ger, arată ANM.

În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14...-10 grade, iar în sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.

 