PROTEST de amploare în Capitală după măsurile lui Bolojan. Mobilizare uriașă: românii ies în stradă de la ora 17.00

Protest de amploare în Capitală! Mii de oameni ies astăzi în stradă, în Piața Universității! Românii au ajuns la capătul puterilor. Spun că sunt sufocați de scumpirile în lanț, de majorarea taxelor și impozitelor și cer socoteală guvernanților. Liderul AUR George Simion vine în sprijinul lor și e alături de cei care s-au săturat să plătească nota de plată pentru politicienii care ne conduc.

Un nou val de proteste este anunțat în România, pe fondul unei tensiuni sociale tot mai ridicate. Manifestația este programată pentru ora 17:00, în Piața Universității, iar mobilizarea este amplă, în special pe rețelele de socializare.

Nemulțumirile oamenilor vizează creșterea taxelor și impozitelor, măsurile de austeritate din ultimele luni și scumpirile care au afectat costul vieții. Mulți români afirmă că nu mai pot face față cheltuielilor zilnice și observă majorări constante ale prețurilor la raft.

Liderul AUR, George Simion, susține că protestul reprezintă un semnal de alarmă din partea celor care s-au săturat „să plătească nota de plată a politicienilor”. Organizatorii transmit că manifestația va fi una pașnică, însă mesajul principal este ferm: oprirea austerității și găsirea unor soluții reale pentru îmbunătățirea nivelului de trai.