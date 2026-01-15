Un nou val de proteste este anunțat în România, pe fondul unei tensiuni sociale tot mai ridicate. Manifestația este programată pentru ora 17:00, în Piața Universității, iar mobilizarea este amplă, în special pe rețelele de socializare.

Nemulțumirile oamenilor vizează creșterea taxelor și impozitelor, măsurile de austeritate din ultimele luni și scumpirile care au afectat costul vieții. Mulți români afirmă că nu mai pot face față cheltuielilor zilnice și observă majorări constante ale prețurilor la raft.

Liderul AUR, George Simion, susține că protestul reprezintă un semnal de alarmă din partea celor care s-au săturat „să plătească nota de plată a politicienilor”. Organizatorii transmit că manifestația va fi una pașnică, însă mesajul principal este ferm: oprirea austerității și găsirea unor soluții reale pentru îmbunătățirea nivelului de trai.