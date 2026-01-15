Există mai multe metode de reproducere umană asistată medical, cea mai potrivită soluție pentru fiecare caz în parte fiind indicată de medic. Cel mai avansat tratament pentru infertilitate este fertilizarea in vitro (FIV). Procedura de fertilizare in vitro implică fertilizarea artificială, în laborator, a ovocitelor și implantarea embrionilor obținuți în acest mod direct în uterul femeii.

Indicația pentru FIV este stabilită de medicul specializat în reproducere umană asistată, pentru fiecare cuplu în parte, în urma consultului de specialitate și a investigațiilor care stabilesc diagnosticul de infertilitate.

Ce este fertilizarea in vitro și când este indicată această procedură aflăm de la Dr. Erna Stoian, coordonatoarea Centrului FIV SANADOR.

