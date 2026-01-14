Usturoiul

Usturoiul contine o substanta chimica numita alicina, care ii confera mirosul. Alicina, este de asemenea, o substanta chimica, antibiotic si antiviral eficient. Un studiu a constatat ca alicina din usturoi reduce riscul de a lua o raceala cu 64%, iar daca raceala a fost deja luata, simptomele au fost reduse cu 70%. Ultimile cercetari spun ca usturoiul contine 39 de antibiotice natura. Pe langa acestea, usturoiul vine la pachet si cu un inalt continut de antioxidanti naturali care distrug radicalii liberi, ceea ce ofera suport unui sistem imunitar puternic.

Echinaceea

Echinacea a fost utilizata timp de sute de ani pentru a trata o larga varietate de infectii. Echinaceea a fost utilizata in mod traditional pentru a trata rani deschise, difterie, infectii sanguine, si alte boli determinate de infectii bacteriene.

Aceasta planta este utilizata in primul rand impotriva racelilor si gripelor, datorita abilitatii ei de a distruge cele mai periculoase forme de bacterii precum Staphylococcus aureus, care cauzeaza letala boala MRSA (infectie datorata unei forme rezistente la meticilina).

Otetul de mere

Otetul de mere contine acid acetic si malic, precum si saruri minerale, vitamine, dar si aminoacizi. Otetul de mere contine pectina, vitaminele A, B6, C, E, tiamina, licopen, niacina si acid pantotenic. Este o substanta puternica si sanatoasa. S-a dovedit a fi un antiviral eficient, antibacterian, antifungic si tonic. Este totusi aspru la baut. Amesteca-l cu apa pentru a-l putea consuma mai usor.

Hreanul

Hreanul a demonstrat ca este un antibiotic eficient in infectii ale sinusurilor, intestinelor, vezicii urinare si ale pielii. Acesta are un continut ridicat de sulf care contribuie la natura sa de antibiotic. Se spune despre hrean ca poate ajuta si la eliminarea parazitilor intestinali.

Ceapa

Ceapa a fost folosita pentru a reduce inflamatia si pentru a vindeca infectiile. Ceapa contine un compus numit quercetina care ajuta lupta impotriva radicalilor liberi. Ceapa poate imbunatatii absorbtia vitaminei C in organism, consolidand astfel raspunsul organismului la infectii.

Ghimbirul

Ghimbirul contine compusi fenolici, cum ar fi gingerol si multi altii. Are efect antibacterian si anti-inflamator. De peste 200 de ani, ghimbirul a fost unul dintre principalele ingrediente folosite in medicina alternativa. Ghimbirul are abilitatea de a ne ajuta la eliminarea mucusului, prevenind astfel problemele gastrointestinale sau respiratorii. Consumul regulat de ghimbir ajuta la eliminarea starilor de oboseala, ajuta circulatia, stabilizeaza nivelul de zahar din sange, ajuta sistemul imunitar, previne aparitia cancerul, actioneaza ca analgezic.