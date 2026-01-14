Imaginile inedite au fost surprinse de miercuri dimineață, în jurul orei 7.30. La acea oră menționată, majoritatea drumurilor din municipiu prezentau porțiuni cu zăpadă și gheață, iar echipele de deszăpezire erau deja în teren.

“Mai mult decât cafeaua de dimineață, m-a înviorat și binedispus întâlnirea cu un sibian care mergea la muncă pe schiuri de tură.

Ne-am dat binețe, m-a invitat la schiat, cu bucuria omului care profită de orice ocazie pentru a face sport.

Un schior pe străzile Sibiului nu este neapărat o critică adusă celor care se ocupă cu deszăpezirea, întrucât carosabilul era curățat acceptabil. Este însă o imagine care-ți rămâne pe retină și te îndeamnă să-ți scoți clăparii de la naftalină. Bravo lui!” a transmis Thomas Roth, angajat al Consiliului Județean Sibiu, cel care, de altfel, l-a și surprins pe "schiorul" sibian.