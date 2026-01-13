Premierul a fost întrebat cum s-a luat decizia cu privire la Acordul UE-Mercosur și dacă acest subiect a fost discutat în coaliția de guvernare.



”România depinde de piețele europene. Dacă Uniunea Europeană merge bine, economia noastră, fiind într-o bună măsură integrată în lanțurile valorice ale industriei europene, merge și ea bine. Funcționează ca o locomotivă economia europeană pentru noi. Uniunea Europeană a avut de luat o decizie strategică pe care o negocia de, cred, 20 de ani, de a-și extinde piețele. Deci piața noastră, care este de 450 de milioane de consumatori, practic a încheiat un acord în care se vor elimina treptat în următorii 10-15 ani taxele vamale cu țările din America de Sud, așa numitul Mercosur, care din nou e un grup de consumatori de peste 260 de milioane de locuitori, din care Brazilia, cea mai mare țară, are peste 200 de milioane. Practic, s-a făcut o zonă economică care se va dezvolta treptat-treptat, în următorii 10-15 ani, în care este o piață mare și teoretic ar trebui să fie niște beneficii importante pentru ambele părți.

În ciuda mult-trâmbițatelor reforme ale lui Bolojan, Banca Mondială revizuiește în scădere previziunile privind avansul economiei românești

Eu cred că Uniunea Europeană a luat o decizie corectă și cred că România a făcut bine că a susținut această decizie pentru că acesta este tabloul general”, a spus Bolojan în cadrul unui interviu tv recent.

Premierul a menționat că există ”riscuri și oportunități” cu privire la acest acord, iar el \"va funcționa ca un aspirator pentru economia românească\" și poate să aducă niște beneficii pe care companiile românești să le valorifice treptat.

”Având în vedere tabloul general, Ministerul Economiei a notificat, practic, Ministerul de Externe și Ministerul de Externe, atunci când s-a pus în discuție, în comitetul în care votează ambasadorii fiecărei țări la Comisia Europeană, a dat o instrucțiune ambasadoarei noastre, doamna Iulia Matei, în așa fel încât să voteze. Dar dânsa participase la toate negocierile și a fost un acord între Guvern și domnul președinte în așa fel încât să avem o poziție convergentă. Dacă s-ar fi discutat poate mai mult, dacă toți erau într-adevăr preocupați de aceste subiecte, cred că era mai bine. Dar aici, vă dați seama, când discuți între sărbători, între anul nou, era, cum să vă spun, cu cât s-ar fi discutat mai mult, cu atât ar fi fost mai bine, dar indiferent cine ar fi fost ministrul Agriculturii, de la orice partid, gândiți-vă că n-ar fi putut să susțină acest lucru. Aici nu luăm decizii strict după un domeniu, ci trebuie să vedem tabloul per ansamblu și a fost o decizie luată per ansamblu. Să nu credeți că, discutând de Educație, domnul David a fost susținătorul măsurilor din Educație. Dar n-a avut ce să facă”, a menționat acesta.

Ilie Bolojan intervine în scandalul momentului. Ce spune despre acuzațiile aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu