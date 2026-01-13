Londonezii au decis să renunțe definitiv la apărătorul central, după ce inițial analizaseră varianta unui împrumut. Deși a fost indisponibil aproape un an din cauza unei accidentări grave, internaționalul român continuă să atragă interesul mai multor cluburi importante din Europa.

AS Roma și Fiorentina au fost primele grupări care au demarat discuțiile, însă mutarea la Florența a căzut rapid, pe fondul cerințelor salariale ridicate ale jucătorului și a contextului sportiv nefavorabil al echipei.

Astfel, Roma părea favorită, însă oferta sa a fost refuzată de Tottenham. În același timp, Radu Drăgușin și-a exprimat acordul pentru un eventual transfer la RB Leipzig, transformând competiția pentru semnătura sa într-o luptă în doi.

Radu Drăgușin, noua țintă a lui Napoli. Fundașul, dorit insistent de AS Roma și RB Leipzig

Florin Manea a precizat că Drăgușin va pleca înainte de închiderea perioadei de mercato, dar destinația finală nu este încă stabilită. Impresarul a dezvăluit că a primit o nouă ofertă din partea unui club al cărui nume nu a dorit să-l facă public, iar jucătorul urmează să analizeze toate propunerile și să ia o decizie în următoarele săptămâni.

„De schimbat echipa, o să schimbăm aproape sigur. Prea multe noutăți nu sunt. Nu știu să fi picat nimic momentan cu Roma. Așteptăm. Vorbim cu Radu, analizăm. Asta e strada pe care trebuie să o luăm. Trebuie să joace, nu să piardă timp. Contează și echipa națională. Vrea să aibă cât mai multe meciuri până la cel cu Turcia.

Dacă el se va vinde pe aceeași sumă cu care a fost cumpărat, cum ți se pare? S-ar putea să găsim o echipă să dea aceeași bani pe ei, Roma sau cine o fi. Nu pot să infirm treaba asta cu Leipzig. Sunt mai multe echipe din mai multe campionate. Azi a apărut una nouă.

M-au sunat că vor să prezinte oferta. Datoria mea e să i le prezint lui Radu. Se discută în jurul aceleiași sume. E un jucător care stă de 11 luni. Ne dorim să se întâmple cât mai repede.

Nu suntem aproape de nimic. Când o să fim, o să anunțăm. Eu zic că mai mult de 50%. De plecat, pleacă. E uimitor să avem atât interes și el a stat un an de zile. Nu i-a scăzut cota deloc. Lumea îl știe cum este și cum era înainte, cum s-a recuperat și cât de preocupat e să revină. O să batem și recordul acesta, tot eu cu el”, a declarat Florin Manea.

Conform publicațiilor din Italia, Napoli ar fi clubul aflat în negocieri cu Tottenham, echipa lui Antonio Conte încercând să-l aducă pe internaționalul român. Totuși, în prezent, Roma rămâne favorită, chiar dacă discuțiile cu londonezii au intrat în impas, iar Leipzig continuă să reprezinte o opțiune secundară.

„Napoli s-a interesat recent de situaţia lui Radu Drăguşin. AS Roma rămâne favorită, însă negocierile cu Tottenham sunt în impas. Nu există un acord asupra modalităţii de transfer. În acest moment, nu se doreşte un împrumut cu drept de cumpărare. RB Leipzig care i-a propus lui Tottenham transferul definitiv rămâne în plan secund”, este informația oferită de jurnalistul Mirko Di Natale.

‼️ESCL.



🗣️Il #Napoli si è informato di recente per la situazione legata a Radu #Dragusin.



✅ La #Roma è sempre il club più avanti, ma le negoziazioni con il #Tottenham sono in stallo. Non c'è accordo sulla formula (non c'è al momento convinzione sul prestito con diritto).



💰… pic.twitter.com/4jmTY7yYrG — Mirko Di Natale (@_Morik92_) January 13, 2026

Indiferent de varianta finală, cert este că Radu Drăgușin nu va mai evolua pentru Tottenham și va fi transferat definitiv în această fereastră de mercato.