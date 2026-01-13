UPDATE 7:30 - Rusia a ucis peste 2.500 de civili ucraineni în 2025, mulţi dintre ei aflaţi departe de linia frontului

Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a declarat că a verificat că 2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, aproape toţi în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, potrivit CNN.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un atac rus asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, a provocat moartea a două persoane şi rănirea altor câteva, a declarat marţi dimineaţă guvernatorul regional.

„Până în prezent, se ştie că două persoane au fost ucise în urma atacurilor inamice la periferia oraşului Harkov”, a scris Oleg Synegubov pe Telegram.

El a spus că alte trei persoane au fost rănite în atacul din timpul nopţii. Primarul oraşului Harkov, Igor Terekhov, a declarat că o dronă rusă cu rază lungă de acţiune a lovit o unitate medicală pentru copii, provocând un incendiu.

În ultimele luni, Moscova a bombardat zilnic Ucraina cu drone şi rachete, vizând infrastructura energetică şi întrerupând alimentarea cu energie electrică în timpul iernii geroase.

Utilizarea de către Rusia, săptămâna trecută, a unei rachete balistice Oreshnik cu capacitate nucleară împotriva Ucrainei a atras condamnarea aliaţilor Kievului, inclusiv a Washingtonului, care a descris atacul ca fiind o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă a acestui război”.