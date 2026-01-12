Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre A.V. Panov, al cărui deces a avut loc la data de 8 ianuarie 2026. Ambasada a descris evenimentul drept „o tragedie profund personală pentru familia și prietenii săi”, fără a oferi detalii despre cauzele morții și precizând doar că sunt în desfășurare demersurile pentru repatrierea corpului în Rusia.

În mesajul publicat pe contul oficial de Telegram al Ambasadei Rusiei din Nicosia se arată: „Cu profundă tristețe anunțăm decesul colegului nostru, angajatul ambasadei A.V. Panov, survenit la 8 ianuarie 2026. Moartea sa este o tragedie profund personală pentru familia și prietenii săi”.

Informațiile apărute în presa cipriotă

În paralel cu poziția oficială a ambasadei, mai multe instituții media din Cipru, citând surse anonime din rândul poliției, au relatat că angajatul diplomatic ar fi fost găsit decedat în biroul său, iar primele date ar indica un posibil suicid. Potrivit acestor surse, bărbatul s-ar fi spânzurat și ar fi lăsat un bilet de adio.

Autoritățile ruse nu au pus la dispoziția poliției cipriote presupusa scrisoare, menționând că documentul a fost trimis la Moscova pentru analiză. De asemenea, jurnaliștii locali au relatat că anchetatorilor ciprioți nu li s-a permis accesul în incinta ambasadei pentru a efectua cercetări la fața locului.

Acces restricționat pentru anchetatori

Potrivit presei ruse, poliția a fost chemată de reprezentanții ambasadei după descoperirea trupului, însă intervenția a fost limitată. Investigatorii nu au avut voie să intre în clădirea misiunii diplomatice pentru a examina biroul în care a fost găsit diplomatul.

Corpul neînsuflețit al angajatului rus a fost predat poliției în curtea ambasadei. Inițial, identitatea acestuia nu a fost făcută publică, autorităților cipriote fiindu-le comunicat doar că este vorba despre un cetățean rus care s-ar fi sinucis și ar fi lăsat o scrisoare. Ziarul cipriot în limba greacă Phileleftheros a relatat că poliția a fost informată despre incident cu o întârziere de câteva ore.

Cine era diplomatul decedat

Ulterior, publicația rusă Aghentstvo a precizat că A.V. Panov este Aleksei Panov, secretar III al Ambasadei Rusiei în Cipru. Cauza oficială a decesului nu a fost anunțată public, iar Ministerul rus de Externe nu a formulat, până în prezent, niciun comentariu legat de acest caz.

Ambasada a reiterat că singura prioritate în acest moment este rezolvarea procedurilor necesare pentru repatrierea corpului diplomatului în Federația Rusă.

Dispariția unui om de afaceri rus, în aceeași perioadă

Moartea diplomatului rus a fost raportată la o zi după ce presa a anunțat dispariția omului de afaceri Vladislav Baumgertner, fost director general al companiei de îngrășăminte Uralkali. Baumgertner, care locuia de o perioadă la Limassol, nu a mai fost văzut din 7 ianuarie.

Autoritățile cipriote, împreună cu voluntari, au declanșat duminică o operațiune de căutare. Potrivit informațiilor furnizate de Aghentstvo, ultimul semnal al telefonului mobil al lui Baumgertner a fost localizat într-o zonă de coastă cu pantă abruptă, în apropiere de satul Pissouri, lângă Limassol.

Ancheta în cazul dispariției continuă

Poliția cipriotă a transmis că, până în acest moment, nu există indicii imediate care să sugereze o faptă penală în cazul dispariției lui Vladislav Baumgertner. De asemenea, nu a fost stabilită vreo legătură oficială între decesul diplomatului Aleksei Panov și dispariția omului de afaceri rus, deși ambele evenimente au avut loc în aceeași zi.

Cipru, stat membru al Uniunii Europene, găzduiește de mulți ani o comunitate rusă numeroasă, iar autoritățile locale continuă investigațiile în limitele competențelor lor, în ambele cazuri distincte raportate în această perioadă.

