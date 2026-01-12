Potrivit municipalității, proiectul s-a desfășurat în perioada decembrie 2016 – decembrie 2025 și a urmărit modernizarea infrastructurii de colectare și epurare a apelor uzate din Capitală, pentru a asigura conformarea cu directivele europene privind tratarea apelor reziduale urbane.

„Municipiul București anunță finalizarea proiectului 'Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa I, Faza II' cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016”

Valoarea totală a investiției a depășit 814 milioane de lei, din care peste 444 milioane au fost fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar aproximativ 67 milioane de lei au provenit din bugetul național. Contribuția directă a beneficiarului a fost estimată la circa 10 milioane de lei.

În cadrul proiectului au fost efectuate lucrări de extindere și modernizare a Stației de Epurare Glina, reabilitarea a peste 11 kilometri de rețea de canalizare și construirea unui incinerator de nămol.

Prin această investiție, peste 1,5 milioane de locuitori ai Capitalei beneficiază de servicii îmbunătățite de tratare a apelor uzate.

„Indicatorii fizici ai proiectului au fost îndepliniți, realizându-se modernizarea infrastructurii de colectare și epurare a apelor uzate”, a transmis Primăria Capitalei, care subliniază că investiția contribuie la respectarea angajamentelor asumate de România în fața Comisiei Europene privind protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor de apă.