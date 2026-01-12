Totul a pornit după ce acesta a decis să urmeze exemplul unui șofer care a ignorat complet barierele coborâte și a trecut peste șine fără să se asigure.

În imagini se vede cum bătrânul înaintează pe lângă barieră, fără să realizeze cât de aproape se află trenul. Locomotiva trece pe lângă el la o distanță infimă, suficientă cât să transforme scena într-o confruntare directă cu moartea.

Momentul în care viața atârnă de o fracțiune de secundă

Filmarea arată clar cât de periculos a fost gestul: bărbatul pășește pe calea ferată exact în clipa în care trenul intră în trecere. Diferența dintre viață și tragedie a fost de câțiva centimetri, iar viteza garniturii nu i-ar fi lăsat nicio șansă de supraviețuire.

Traversarea s-a produs după ce un conducător auto a forțat trecerea în timp ce barierele coborau. Bătrânul, aflat în apropiere, a interpretat gestul ca pe un semn că este „în regulă” să treacă și el, fără să țină cont de semnalele luminoase și sonore.

Haos feroviar în Gara de Nord: trenurile înregistrează întârzieri uriașe de peste 500 de minute FOTO

Comunicatul CFR

Compania care administrează infrastructura feroviară a transmis un comunicat prin care condamnă comportamentele iresponsabile de la trecerile la nivel.

CFR atrage atenția că astfel de gesturi pun în pericol nu doar viața celor care ignoră regulile, ci și pe cea a mecanicilor și pasagerilor. Un tren, având o masă de sute de tone, nu poate evita un obstacol și are nevoie de o distanță uriașă pentru a opri, uneori de până la un kilometru.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. condamnă ferm comportamentele periculoase surprinse într-o înregistrare video apărută în mediul online, care evidențiază încălcări grave ale regulilor de siguranță la o trecere la nivel cu calea ferată. Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării și a sistemelor de protecție, atât de către un conducător auto, cât și de către un pieton.

Înregistrarea confirmă faptul că instalațiile de semnalizare și barierele automate au funcționat conform normelor. Cu toate acestea, conducătorul auto a forțat traversarea în timpul coborârii barierelor, iar pietonul a traversat calea ferată după coborârea completă a acestora, la o distanță extrem de mică față de locomotivă. Ambele situații puteau conduce la pierderi de vieți omenești.

CFR S.A. subliniază că factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel. Un tren, cu o masă de sute de tone, nu poate schimba direcția și are nevoie de o distanță mare de frânare, care poate ajunge până la 1.000 de metri. Nerespectarea regulilor de circulație expune participanții la trafic unor riscuri majore și generează consecințe grave pentru toate persoanele implicate.

În cadrul campaniei naționale „FII PRECAUT! TRECEREA LA NIVEL NU IARTĂ GREȘELILE!”, CFR S.A. reamintește că semnalele luminoase și sonore la trecerile cu bariere automate impun oprirea obligatorie, iar trenul are prioritate absolută. Forțarea trecerii sau distrugerea echipamentelor de siguranță constituie încălcări grave ale legii și pot avea urmări tragice.

CFR S.A. condamnă ferm aceste comportamente și va transmite imaginile autorităților competente, respectiv Poliției Române, pentru identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Respectarea regulilor de siguranță și a timpului de așteptare salvează vieți. Mesajul campaniei rămâne ferm și clar: trecerea la nivel nu iartă greșelile.”

Întârzieri în circulația trenurilor din Gara de Nord, luni dimineață: circulația feroviară, afectată