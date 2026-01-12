Potrivit unui martor ocular, Statele Unite ar fi utilizat o armă extrem de puternică în timpul unui raid care l-ar fi vizat pe Nicolás Maduro, episod în care forțele de securitate loiale regimului ar fi fost complet neutralizate într-un interval foarte scurt.

Povestea a fost publicată inițial pe platforma X și a căpătat amploare după ce a fost redistribuită de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, însoțită de mesajul: „Încetează ce faci și citește asta”. Difuzarea postării a transformat rapid subiectul într-o temă de discuție la nivel internațional.

Stop what you are doing and read this…

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/v9OsbdLn1q — Karoline Leavitt (@PressSec) January 10, 2026

Ce susține martorul prezent la operațiune

Martorul, identificat drept un agent de securitate venezuelean care ar fi participat la asigurarea perimetrului, afirmă că a fost prezent în timpul operațiunii din 3 ianuarie a.c., despre care spune că ar fi avut ca obiectiv capturarea lui Nicolás Maduro. Conform declarației sale, intervenția ar fi început brusc, fără vreun semnal prealabil.

„Dintr-odată, toate sistemele noastre radar au încetat să funcționeze. Fără nicio explicație”, a relatat acesta, citat de New York Post. La scurt timp, deasupra pozițiilor venezuelene ar fi apărut mai multe drone. „O mulțime de drone. Nu știam cum să reacționăm.”

Desfășurarea atacului și sosirea trupelor americane

După apariția dronelor, martorul spune că la fața locului au ajuns și elicoptere militare, „nu mai mult de opt”, din care ar fi coborât aproximativ 20 de soldați americani. Potrivit relatării sale, ceea ce a urmat nu poate fi încadrat într-o confruntare convențională.

„Nu a fost o luptă, a fost un măcel”, a declarat agentul de securitate. Acesta susține că militarii americani ar fi acționat cu o eficiență ieșită din comun. „Eram cu sutele, dar nu aveam nicio șansă. Trăgeau cu o asemenea rapiditate și exactitate, încât părea că fiecare dintre ei execută 300 de focuri pe minut.”

Momentul folosirii armei necunoscute

Cea mai tulburătoare parte a mărturiei face referire la activarea unei arme despre care martorul spune că nu a mai întâlnit nimic similar. „Dintr-odată, au pus ceva în funcțiune. Nu știu cum să descriu. A fost ca un val sonor extrem de puternic. Am avut senzația că îmi explodează capul din interior”, a povestit acesta.

Efectele ar fi fost imediate și generalizate în rândul forțelor venezuelene. „Am început cu toții să sângerăm pe nas. Unii vărsau sânge. Am căzut la pământ și nu ne-am mai putut mișca. După ce au folosit acea armă – sonică sau orice ar fi fost ea – nu eram în stare nici măcar să ne ridicăm.”

Bilanțul victimelor, potrivit autorităților din Venezuela

Datele comunicate de Ministerul de Interne venezuelean indică faptul că, în urma atacului din 3 ianuarie, aproximativ 100 de membri ai forțelor de securitate și-ar fi pierdut viața. Nu este precizat însă dacă decesele au fost provocate direct de utilizarea presupusei arme misterioase.

Martorul contestă cifrele oficiale și afirmă că numărul real al victimelor ar fi fost mult mai mare. „Douăzeci de oameni, fără nicio victimă de partea lor, au ucis sute dintre noi”, a spus el. „Nu aveam nicio șansă în fața tehnologiei și armamentului lor. Jur, nu am mai văzut niciodată așa ceva.”

Mesaj de sfidare din arest. Nicolas Maduro se declară „luptător” în fața justiției americane

Armele cu energie dirijată, un posibil indiciu

New York Post notează că armata Statelor Unite deține de mult timp sisteme de arme cu energie dirijată, capabile să neutralizeze ținte prin utilizarea energiei concentrate, inclusiv microunde sau lasere. Un fost informator al serviciilor de informații americane a declarat publicației că acesta ar putea reprezenta primul caz în care un astfel de sistem ar fi fost folosit efectiv într-un conflict.

„Acest tip de armă poate provoca hemoragii, paralizie, dureri intense sau senzație de arsură”, a explicat sursa. „Nu pot confirma toate simptomele, dar unele dintre ele, cu siguranță. Astfel de tehnologii există de decenii.” În același context, publicația amintește că China ar fi utilizat arme cu microunde împotriva soldaților indieni în anul 2020, în timpul confruntărilor de la granița din Ladakh.

Ecouri regionale și reacții politice

Casa Albă nu a clarificat dacă distribuirea relatării de către Karoline Leavitt echivalează cu o confirmare oficială a celor descrise de martor. Agentul de securitate susține însă că impactul operațiunii ar fi deja vizibil în întreaga Americă Latină.

„Transmit un avertisment oricui crede că poate lupta împotriva Statelor Unite”, a afirmat acesta. „Nu au nicio idee de ce sunt capabili. După ceea ce am văzut, nu mai vreau niciodată să mă aflu de cealaltă parte. Cu ei nu e de glumit.”

În același timp, martorul face legătura între acest episod și recenta declarație a președintelui Donald Trump, potrivit căreia Mexicul a ajuns „pe listă”. „Toată lumea vorbește deja despre asta. Nimeni nu vrea să treacă prin ce am trecut noi. Ceea ce s-a întâmplat aici va schimba multe – nu doar în Venezuela, ci în întreaga Americă Latină”, a conchis el.

Donald Trump avertizează Cuba: „Încheiați un acord până nu este prea târziu!”