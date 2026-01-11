Din spatele gratiilor unei închisori americane, Nicolas Maduro transmite primele semnale către susținătorii săi. Prin intermediul unui videoclip publicat de partidul de guvernământ și citat de Le Figaro, fiul său, Nicolas Maduro Guerra, a împărtășit mesajul optimist al tatălui său: „Ne descurcăm bine. Suntem luptători”. Mai mult, fostul lider de la Caracas le-a transmis avocaților un îndemn la reziliență pentru poporul venezuelean: „Nu fiți triști”.

Mobilizare în Caracas și promisiuni de „salvare”

În timp ce liderul lor se află în custodia SUA, televiziunea de stat din Venezuela menține vie flacăra rezistenței. Președintele interimar, Delcy Rodriguez, a apărut la un miting pro-Maduro în cartierul Petare, unul dintre cele mai importante bastioane populare din Caracas. Aceasta a promis o luptă continuă pentru eliberarea liderului: „Nu ne vom odihni niciun minut până nu-l vom recupera pe președinte. Îl vom salva, desigur că o vom face”.

Tensiuni diplomatice la cote maxime între Trump și Venezuela

Contextul capturării este marcat de declarații tăioase de la Washington. Donald Trump a susținut recent că a anulat un nou atac militar asupra Venezuelei doar datorită „cooperării” venite dinspre Caracas, subliniind intenția SUA de a-și impune deciziile în regiune. Replica autorităților venezuelene a fost imediată, reafirmanând că țara nu este subordonată intereselor Casei Albe.

Alertă de securitate: SUA ordonă evacuarea cetățenilor săi din Venezuela

Pe fondul acestor evenimente, Departamentul de Stat al SUA a emis o avertizare critică de călătorie. Cetățenii americani sunt îndemnați să părăsească Venezuela „imediat”, din cauza instabilității majore. Autoritățile de la Washington avertizează asupra riscului reprezentat de „colectivos” — miliții armate care au instituit filtre rutiere și percheziționează vehiculele, vizându-i în special pe cei care dețin cetățenie americană sau care sunt bănuiți de sprijin pentru Statele Unite.