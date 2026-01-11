Bob Weir s-a stins în pace, înconjurat de familie, după o luptă curajoasă cu cancerul diagnosticat în luna iulie a anului trecut. Deși reușise să învingă boala cu o determinare remarcabilă, artistul a cedat în cele din urmă în fața unor complicații pulmonare subiacente, conform comunicatului oficial publicat pe site-ul său și pe rețelele de socializare. Spiritul său neobosit a fost vizibil până în ultimele clipe, Bobby alegând să își celebreze cei 60 de ani de carieră pe scenă, în luna august, prin trei concerte consecutive susținute în orașul său natal, San Francisco, în ciuda tratamentului medical epuizant.

Familia sa l-a omagiat ca pe un explorator al drumurilor care, timp de peste șase decenii, a revoluționat muzica americană din postura de chitarist, cântăreț, povestitor și membru fondator al legendarei trupe Grateful Dead. Formația a rămas în istorie pentru stilul său psihedelic unic, care fuziona armonios elemente de blues, country și jazz, fiind adorată la nivel mondial pentru improvizațiile instrumentale imprevizibile. Deși au avut un singur hit de top zece în clasamentele americane, piesa „Touch of Grey”, influența lor culturală a fost imensă, supraviețuind chiar și după dispariția solistului istoric Jerry Garcia în 1995.

După un turneu de adio organizat în 2015 de membrii supraviețuitori, grupul s-a reinventat sub numele de „Dead and Company”, continuând să ducă mai departe moștenirea artistică a lui Weir. Decesul său lasă un gol imens în cultura muzicală, Bobby fiind considerat o figură emblematică a cărei tehnică și viziune au redefinit limitele rock-ului modern. Dispariția sa vine într-un moment de doliu și pentru cultura română, care l-a pierdut recent pe scriitorul Radu F. Alexandru la vârsta de 82 de ani, o altă personalitate de excepție a scenei artistice internaționale.