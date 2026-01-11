Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Oana Roman face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS:,,A fost foarte greu. Mă mai duceam la film, singură, atunci m-am obișnuit și am înțeles că poți face lucruri singur și poți fi fericit făcând lucruri singur. Mă duceam la restaurant singură, mă duceam la cinema, la plimbare, la cumpărături, singură. Am înțeles foarte repede ce bucurie poate fi, mai ales că nu-i nicio rușine să te duci nici la cinema, nici la teatru, nici la restaurant.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net