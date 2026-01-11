Sofia Vicoveanca a suferit un infarct miocardic în noaptea de sâmbătă spre duminică. Artista a fost transportată de urgență la spital în jurul orei 4:00 dimineața, unde intervenția rapidă a medicilor a condus la internarea sa imediată pentru monitorizare.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan, a declarat că pacienta este în prezent stabilă clinic, însă familia a solicitat discreție totală privind diagnosticul și tratamentul.

Interpretul va rămâne internată pentru recuperare, având în spate o viață dedicată scenei, care a început după nașterea sa în 1941, în apropiere de Cernăuți, și refugiul ulterior în localitatea Vicovu de Sus.

Sofia Vicoveanca, care a împlinit recent 84 de ani, are o carieră impresionantă de peste 65 de ani, devenind un simbol al Bucovinei prin culegerea de folclor, portul popular autentic și prezența sa în filme și literatură.

În timp ce marea artistă se află sub supraveghere medicală, fanii și comunitatea artistică își exprimă speranța că aceasta va depăși cu bine acest moment dificil.