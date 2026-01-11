”Pare că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti. Şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii, prin controlul puterii judecătoreşti”, a declarat preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, la un post Tv, citată de news.ro.

Ea a precizat că este „un plan matematic, tehnic şi foarte cinic de preluare a puterii controlului judecătoreşti”.

„Când vorbim de matematic, ne gândim la rigoare ştiinţifică. Şi pare că tot acest plan este unul foarte riguros organizat, foarte riguros pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoţii, folosim imagini care pot să creeze emoţii, dar nevoia este reală de preluare a puterii judecătoreşti”, a subliniat aceasta.

Liana Nicoleta Arsenie a menţionat că în Constituţie sunt menționate trei puteri, trei piloni pe care funcţionează statul român: puterea executivă, puterea legislativă şi puterea judecătorească.

„Toţi aceşti piloni înseamnă împărţirea puterii şi înseamnă un echilibru. Toată puterea dusă într-o singură mână înseamnă dezechilibru, înseamnă dispariţia şi disoluţia statului de drept”, a arătat ea.

Potrivit lui Arsenie, „puterea executivă practic devorează puterea legislativă, nu mai avem Parlament care să legifereze şi există această nevoie de control asupra puterii judecătoreşti, prin orice mijloace”.

„În acest sens, constatăm că de fiecare dată când se schimbă puterea politică în România, există un grup restrâns şi nereprezentativ pentru judecători sau pentru procurori, un grup restrâns de judecători şi de procurori care merg şi acum la preşedintele Dan, aşa cum au mers şi la preşedintele Băsescu, cum au mers şi la preşedintele Iohannis şi, afirmând nevoia de schimbare şi de îmbunătăţirea sistemului de justiţie, practic solicită schimbări care să valideze eşecuri personale, prejudecăţi, care să acopere acele paliere ale personalităţii profesionale care nu sunt dezvoltate”, a mai spus ea.