În urma controlului, autoritățile au scos la iveală aproximativ 2 kilograme de bijuterii din metal galben, presupus a fi aur, cinci ceasuri de lux, precum și sume impresionante de bani: peste 73.000 de euro și 2,7 milioane AED (moneda Emiratelor Arabe Unite) Valoarea totală a capturii este estimată la aproximativ 3 milioane de euro.

Bunurile și banii au fost ridicate pentru expertizare, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de contrabandă, a transmis Poliția de Frontieră.

Ancheta continuă pentru a stabili proveniența obiectelor și intenția reală a persoanelor implicate.