Anunțul președintelui Statelor Unite anunță, fără echivoc, o intervenție americană în Iran, țară care se confruntă cu proteste fără precedent.

Primul care a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite vor să intervină în Iran a fost Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio.

Secretarul se Stat al SUA, Marco Rubio, a postat pentru prima dată un mesaj oficial de susținere pentru iranienii care se războiescu cu autoritățile de aproape două săptămâni.

Secretarul de stat Marco Rubio a semnalat sprijinul Statelor Unite pentru „oamenii curajoși din Iran”, în contextul în care sâmbătă se împlinesc două săptămâni de la izbucnirea protestelor masive anti-guvernamentale în întreaga țară islamistă.

Într-o încercare de a zdrobi mișcarea aflată în plină ascensiune, procurorul general al Iranului a declarat că oricine participă la proteste va fi considerat un „dușman al lui Dumnezeu”, o acuzație pedepsită cu moartea.

Uniunea Europeană se poziționează categoric de partea protestatarilor iranieni. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis sâmbătă un mesaj de solidaritate „deplină” față de manifestațiile masive care zguduie Iranul, condamnând în termeni duri intervenția brutală a forțelor de ordine. Mesajul liderului de la Bruxelles vine ca un avertisment față de „represiunea violentă” exercitată de regimul de la Teheran asupra propriilor cetățeni.