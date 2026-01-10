Donald Trump: „Iranul aspiră la LIBERTATE, poate mai mult ca oricând. Statele Unite sunt pregătite să ofere sprijin!!!”

Foto/Arhivă/Profimedia
Foto/Arhivă/Profimedia

Donald Trump a postat mesajul de care mare majoritate a analiștilor politici internaționali se temeau. „Iranul are nevoie de ajutor”, scrie președintele SUA pe rețeaua Truth, care spune că America este gata de ajutor.

Anunțul președintelui Statelor Unite anunță, fără echivoc, o intervenție americană în Iran, țară care se confruntă cu proteste fără precedent.

Marco Rubio, primul mesaj oficial de susținere a revoltei din Iran

Primul care a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite vor să intervină în Iran a fost Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. 

Secretarul se Stat al SUA, Marco Rubio, a postat pentru prima dată un mesaj oficial de susținere pentru iranienii care se războiescu cu autoritățile de aproape două săptămâni.

Secretarul de stat Marco Rubio a semnalat sprijinul Statelor Unite pentru „oamenii curajoși din Iran”, în contextul în care sâmbătă se împlinesc două săptămâni de la izbucnirea protestelor masive anti-guvernamentale în întreaga țară islamistă.

Într-o încercare de a zdrobi mișcarea aflată în plină ascensiune, procurorul general al Iranului a declarat că oricine participă la proteste va fi considerat un „dușman al lui Dumnezeu”, o acuzație pedepsită cu moartea.

Imagine

Și Ursula von Der Leyen a declarat că UE este alături de protestatari

Uniunea Europeană se poziționează categoric de partea protestatarilor iranieni. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis sâmbătă un mesaj de solidaritate „deplină” față de manifestațiile masive care zguduie Iranul, condamnând în termeni duri intervenția brutală a forțelor de ordine. Mesajul liderului de la Bruxelles vine ca un avertisment față de „represiunea violentă” exercitată de regimul de la Teheran asupra propriilor cetățeni.