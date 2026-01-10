Autostrada A1 Sibiu-Pitești, veriga lipsă ce va conecta Portul Constanța de granița vestică la Nădlac, rămâne prioritatea zero a începutului de an 2026. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a confirmat că șantierele de pe secțiunea montană sunt în plină activitate, constructorii concentrându-se pe punctele critice unde tehnologia permite avansul indiferent de capriciile vremii.

Progrese vizibile în inima muntelui Pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu), atenția este focalizată pe tunelul Robești, o structură de 900 de metri lungime unde mobilizarea constructorului turc Mapa-Cengiz este constantă. În prezent, peste 70 de muncitori și 40 de utilaje lucrează la săpăturile în versant, o operațiune care nu este condiționată de temperaturile de afară. Până acum, s-au excavat 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă, iar echipele pregătesc deja dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului.

Pe lângă săpături, logistica proiectului este susținută de producția internă. La fabrica din Sibiu au fost deja finalizate 328 de grinzi de beton, turnate în mediu controlat pentru a evita riscurile cauzate de îngheț. În paralel, la viaductul Boița se lucrează la tablierul metalic, fiind utilizate deja peste 4.000 de tone de metal din totalul de 40.000 necesare pentru acest contract.

Ținte ambițioase pentru 2026 Deși stadiul fizic general pe această secțiune de 31 de kilometri a depășit abia pragul de 8%, investiția de 4,25 miliarde de lei (fără TVA) rămâne esențială pentru calendarul CNAIR. După ce anul 2025 a fost marcat drept unul istoric, cu 146 de kilometri de drum rapid inaugurați, ambițiile pentru 2026 sunt duble.

Cristian Pistol a reafirmat obiectivul instituției de a deschide traficului nu mai puțin de 250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres în cursul acestui an. O componentă majoră a acestui plan o reprezintă Autostrada Moldovei (A7), unde se estimează finalizarea a 125 de kilometri, asigurând legătura vitală până la Pașcani.

Principalele date tehnice ale proiectului