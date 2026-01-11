Ninsori, polei și scădere accentuată a temperaturilor

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, primele efecte ale ciclonului se vor resimți prin precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – în Banat, Oltenia și Muntenia, urmate rapid de depuneri de polei. Odată cu avansul unei mase de aer polar, temperaturile vor scădea brusc, iar vremea va deveni geroasă în toate regiunile.

În nordul și estul țării, minimele pot coborî până la -15 grade Celsius, iar stratul de zăpadă va atinge local grosimi de 10–15 centimetri, în special în sud și sud-est.

Context meteorologic la nivel european

La scară continentală, specialiștii urmăresc evoluția unui ciclon extratropical extrem de puternic, format în Atlanticul de Nord, cu o presiune foarte scăzută în centru. Sistemul, care a generat rafale violente de vânt în vestul Europei, a influențat circulația atmosferică generală, favorizând formarea de noi nuclee ciclonice în zona Mediteranei.

Această configurație atmosferică determină o circulație predominant nordică și nord-vestică, care aduce aer polar spre sudul continentului, inclusiv deasupra României.

Vânt puternic și viscol în mai multe zone

Diferențele mari de presiune atmosferică vor favoriza intensificări ale vântului, cu viteze de 40–50 km/h în sud-est și rafale de până la 60 km/h în sud-vest. La munte, vântul va sufla cu putere, iar pe creste sunt posibile rafale de 80–90 km/h, asociate cu viscol și spulberarea zăpezii.

Coduri de ger și temperaturi negative persistente

ANM a emis mai multe avertizări de tip cod galben pentru ger, valabile în etape succesive. În nordul Moldovei și estul Transilvaniei, temperaturile minime vor coborî sub -10 grade, iar maximele vor rămâne negative chiar și pe timpul zilei. Ulterior, valul de frig se va extinde și în celelalte regiuni ale țării, cu nopți extrem de reci și ger persistent.

Meteorologii estimează că vremea va rămâne deosebit de rece inclusiv la începutul săptămânii viitoare, cu minime foarte scăzute în special în nordul României. O posibilă încălzire ar putea apărea abia după acest interval.

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru iarnă și evitarea deplasărilor în zonele expuse viscolului. Persoanele vulnerabile sunt sfătuite să evite expunerea prelungită la frig, iar populația este îndemnată să urmărească actualizările meteo oficiale.