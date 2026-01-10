Cerul va rămâne acoperit de nori, iar precipitațiile vor fi mai consistente în sudul și sud-estul teritoriului, unde ninsoarea va depune un strat de zăpadă de 10-15 cm. În centru, nord și la munte, ninsorile vor fi mai degrabă slabe. Totodată, vântul va avea intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele de 40-50 km/h vor viscoli zăpada. Temperaturile minime vor coborî periculos, între -15 și -1 grad, iar izolat se va forma ceață cu chiciură.

Schimbarea se generalizează duminică Mâine, frigul pătrunzător se va extinde în întreaga țară, dimineața fiind marcată de ger local în jumătatea de nord. Cerul va rămâne noros, cu ninsori slabe temporare în Maramureș, la munte și local în Banat, Oltenia și Muntenia. Rafalele de vânt vor deveni mai violente, atingând 60-70 km/h în sud-vest, pe litoral și la munte, condiții în care zăpada va fi puternic viscolită. Valorile maxime ale zilei vor fi neobișnuit de scăzute, încadrându-se între -11 și 0 grade.

Prognoza pentru București În Capitală, noaptea aduce un cer noros și ninsoare, fiind estimat un prim strat de zăpadă de aproximativ 5 cm. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se va situa în jurul a -5...-4 grade. Pe parcursul zilei de mâine, vremea va rămâne deosebit de rece, cu o maximă ce nu va depăși -3 grade. Va continua să ningă slab, adăugând încă 2-4 cm de zăpadă stratului deja depus.