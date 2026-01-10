În intervalul 10–13 ianuarie, frigul se va extinde treptat în toate regiunile, iar nopțile și diminețile vor deveni geroase în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între –11 și 0 grade, iar minimele vor ajunge la valori între –15 și –6 grade.

Sudul și sud-estul țării vor avea parte sâmbătă și duminică de ninsori, cu un strat nou de zăpadă de 5–15 centimetri. Vântul va sufla cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și la munte, unde rafalele pot atinge 60–70 km/h, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea.

ANM avertizează că vremea se va menține deosebit de rece până pe 15 ianuarie, în special în nordul, centrul și estul țării, unde gerul va persista în timpul nopților și dimineților.