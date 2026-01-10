Australia declară stare de catastrofă din cauza incendiilor devastatoare și valului de căldură

Australia se confruntă de câțiva ani cu fenomene distrugătoare (Profimedia)
În timp ce Europa se confruntă cu o iarnă grea, la antipozi căldura extremă a provocat fenomene devastatoare. Autoritățile australiene au declarat stare de catastrofă, sâmbătă, ca răspuns la incendiile devastatoare care au distrus numeroase case și au devastat vaste suprafețe de pădure în sud-estul rural al țării.

În plin val de căldură, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în statul Victoria - a cărui capitală este Melbourne - iar vânturile fierbinți au creat condițiile propice multiplicării incendiilor de vegetație, așa cum s-a întâmplat în timpul „verii negre” de la sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020 în aceeași regiune, transmite AFP, potrivit Agerpres..

Unul dintre cele mai distructive incendii de vegetație a mistuit aproape 150.000 de hectare la 150 de kilometri nord de Melbourne, o zonă cu păduri seculare.

Starea de catastrofă, declarată sâmbătă de premierul statului Victoria, le conferă pompierilor autoritatea de a impune evacuări de urgență.

Trei persoane, printre care și un copil, care fuseseră date dispărute în timpul unuia dintre cele mai active incendii din acest stat, au fost găsite, a anunțat Allan.