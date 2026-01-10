În plin val de căldură, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în statul Victoria - a cărui capitală este Melbourne - iar vânturile fierbinți au creat condițiile propice multiplicării incendiilor de vegetație, așa cum s-a întâmplat în timpul „verii negre” de la sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020 în aceeași regiune, transmite AFP, potrivit Agerpres..

Unul dintre cele mai distructive incendii de vegetație a mistuit aproape 150.000 de hectare la 150 de kilometri nord de Melbourne, o zonă cu păduri seculare.



Starea de catastrofă, declarată sâmbătă de premierul statului Victoria, le conferă pompierilor autoritatea de a impune evacuări de urgență.

Trei persoane, printre care și un copil, care fuseseră date dispărute în timpul unuia dintre cele mai active incendii din acest stat, au fost găsite, a anunțat Allan.