Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -5...-4 grade Celsius.
Duminică, vremea va deveni deosebit de rece în Bucureşti, cerul va fi noros, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 2...4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică va fi de -4...-3 grade, iar minima de -6...-5 grade.
Luni, vremea se va menţine deosebit de rece. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.