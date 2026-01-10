UPDATE 9:00 - Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul Rusiei cu rachetă hipersonică în apropierea graniței cu UE și NATO

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului.

„Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii în atacurile sale împotriva civililor şi infrastructurii civile din Ucraina”, denunţă ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, în scrisoarea prin care solicită convocarea reuniunii, document consultat de AFP.

UPDATE 8:00 Incendiu la un depozit de petrol în regiunea Volgograd, Rusia, după un atac cu dronă

Autoritățile ruse din regiunea Volgograd au raportat în noaptea de 10 ianuarie un atac cu dronă care a provocat un incendiu la o instalație petrolieră din districtul Oktyabrsky.

Resturi ale unei drone doborâte ar fi căzut pe teritoriul unui depozit de petrol, declanșând incendiul.

Serviciile de urgență, pompierii și oficiali municipali au fost mobilizați la fața locului pentru a limita extinderea flăcărilor.

Autoritățile locale au anunțat că un centru temporar de evacuare a fost pregătit într-o școală din apropiere, în cazul în care locuitorii ar avea nevoie să fie evacuați.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime.