Noul indicator, introdus de autoritățile spaniole (DGT), marchează zone cu reglementări stricte de circulație, iar necunoașterea lui poate atrage sancțiuni imediate. Măsura face parte dintr-un pachet legislativ amplu care impactează milioane de vehicule și schimbă regulile de acces în marile aglomerări urbane.

Începând cu prima zi a anului 2026, regulile de circulație din Spania s-au schimbat radical, impunând o măsură care afectează milioane de conducători auto, printre care și comunitatea masivă de români. Din totalul de un milion de conaționali stabiliți în Peninsula Iberică, aproximativ 600.000 dețin carnet de conducere și sunt vizați direct de noua obligativitate: înlocuirea clasicelor triunghiuri reflectorizante cu baliza V16.

Ce este baliza V16 și cum funcționează? Acest dispozitiv luminos inovator reprezintă o soluție modernă pentru semnalizarea avariilor sau a accidentelor. Spre deosebire de triunghiurile tradiționale, care necesitau coborârea șoferului pe carosabil și expunerea acestuia la pericole majore, baliza V16 se activează în doar câteva secunde. Dispozitivul, de forma unui mic girofar, se fixează magnetic pe plafonul mașinii, emițând o lumină galbenă puternică, vizibilă la 360 de grade.

O măsură care salvează vieți Dincolo de aspectul tehnologic, introducerea balizei este o măsură de siguranță vitală. Datele furnizate de Direcția Generală de Trafic (DGT) arată că, anual, aproximativ 20 de persoane își pierd viața în Spania după ce sunt lovite de alte autoturisme în timp ce încearcă să amplaseze triunghiurile de avertizare. „Este o vizibilitate virtuală prin care putem avertiza restul traficului că există un obstacol în față”, explică Ana Blanco, subdirectoarea de Circulație a DGT.

Conectivitate inteligentă fără riscuri pentru confidențialitate Baliza V16 nu este doar un simplu far, ci un dispozitiv inteligent dotat cu sistem GPS și conectivitate proprie. În momentul activării, aceasta transmite automat poziția vehiculului către platforma DGT 3.0, alertând astfel ceilalți șoferi prin panourile de pe autostrăzi sau prin aplicațiile de navigație.

În ciuda unor voci care au numit noul dispozitiv „un pericol public” din cauza monitorizării, autoritățile dau asigurări că sistemul este strict tehnic:

Dispozitivul comunică singur, fără a fi nevoie de instalarea unor aplicații pe telefon;

Nu sunt colectate sau transmise date personale;

Sistemul nu identifică șoferul și nici numărul de înmatriculare, scopul fiind exclusiv localizarea obstacolului pentru siguranța rutieră.

Astfel, pentru cei 600.000 de români de la volanul mașinilor din Spania, baliza V16 devine, din ianuarie 2026, un accesoriu de siguranță indispensabil, care elimină definitiv riscurile deplasării pe carosabil în caz de urgență.