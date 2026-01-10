Într-un mesaj plin de forță transmis în mediul online, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a declarat susținerea necondiționată pentru poporul iranian, aflat în plină revoltă. „Străzile din Teheran și din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților care cer libertate — dreptul de a vorbi, de a se reuni și, mai ales, de a trăi liber”, a afirmat aceasta, subliniind că Europa stă „pe deplin alături” de cei care își cer drepturile fundamentale.

Liderul european a taxat în termeni duri metodele folosite de autoritățile iraniene pentru a înăbuși vocea străzii, avertizând că brutalitatea nu va rămâne uitată. „Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor manifestații legitime. Responsabilii vor rămâne în memorie de partea greșită a istoriei”, a adăugat von der Leyen.

Valul de proteste, declanșat inițial pe 28 decembrie ca reacție la prăbușirea condițiilor economice, s-a extins cu rapiditate în tot Iranul, transformându-se într-o contestare profundă a sistemului politic. În ciuda presiunii internaționale și a amplorii manifestațiilor, regimul de la Teheran pare decis să nu cedeze. Ghidul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că Republica Islamică „nu va da înapoi” în fața acestei provocări, considerată cea mai serioasă amenințare la adresa regimului instituit în 1979.