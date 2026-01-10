Regulamentul Premiului Nobel pentru Pace a devenit subiect de dezbatere diplomatică după ce Maria Corina Machado, liderul opoziției din Venezuela, a lansat o propunere inedită. Într-o discuție purtată la Fox News cu jurnalistul Sean Hannity, Machado a sugerat că ar fi dispusă să îi ofere premiul său din 2025 președintelui american Donald Trump, ca semn de recunoștință pentru capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele Statelor Unite.

Deși Donald Trump s-a declarat onorat să accepte distincția în cadrul unei întâlniri programate săptămâna viitoare la Washington, Institutul Nobel norvegian a intervenit rapid pentru a clarifica statutul juridic al premiului. Într-un comunicat oficial, instituția a subliniat că decizia de acordare este definitivă, permanentă și, mai ales, inalienabilă. „Odată ce Premiul Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altor persoane. Decizia rămâne valabilă pentru totdeauna”, au precizat oficialii de la Oslo, invocând statutul Fundației Nobel care nu permite niciun tip de apel sau modificare ulterioară.

Mai mult, organizația a ținut să puncteze că membrii comitetelor care desemnează laureații au o politică strictă de a nu comenta declarațiile sau acțiunile acestora după primirea distincției, marcând astfel o barieră clară între prestigiosul premiu și interesele politice de moment.

Contextul acestei propuneri este unul tensionat: Maria Corina Machado, împiedicată să candideze la alegerile din 2024 de regimul Maduro, a fost vocea principală care a contestat victoria acestuia, susținută de observatori independenți care au semnalat nereguli masive în procesul electoral. Pentru opoziția venezueleană, înlăturarea lui Maduro reprezintă punctul culminant al unei lupte îndelungate, însă, din punct de vedere legal, recunoașterea internațională oferită de Comitetul Nobel nu poate fi „donată” sau cedată, indiferent de miza politică.