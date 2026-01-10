În urma primelor analize tehnice realizate de specialiști, ministerul a oferit și un orizont de timp pentru remedierea problemei. Astfel, se estimează că regimul normal de funcționare și furnizarea agentului termic la temperaturi optime vor fi restabilite pe întreaga rețea cel târziu duminică, 11 ianuarie, la ora 12:00.

Criză de proporții în termoficarea Craiovei

Avarie majoră pe fondul unei infrastructuri vechi de jumătate de secol și al lipsei de finanțare.

O defecțiune tehnică produsă sâmbătă la Electrocentrale Craiova a lăsat orașul fără căldură la parametrii optimi, declanșând o intervenție de urgență la cel mai înalt nivel. Ministerul Energiei a anunțat constituirea unei celule de criză, coordonată de ministrul Bogdan Ivan, cu scopul de a restabili furnizarea agentului termic până cel târziu duminică, 11 ianuarie, ora 12:00.

Impactul asupra consumatorilor Locuitorii vor resimți scăderea temperaturii în calorifere în mod treptat. Conducerea companiei a avertizat că răcirea agentului termic va fi diferențiată în funcție de distanța dintre locuințe și sursa de producere, zonele aflate la capăt de rețea fiind cele mai afectate.

Radiografia unui colaps anunțat

Insolvență și echipamente din anii \"70 Dincolo de avaria punctuală, situația de la Electrocentrale Craiova scoate la iveală probleme structurale grave. Compania se află în procedură de insolvență din 15 decembrie, fapt ce îi limitează sever capacitatea de a face reparații sau investiții.

Ministerul Energiei susține că a solicitat Guvernului, încă din septembrie, un memorandum de 350 de milioane de lei pentru pregătirea sezonului rece. Din acești bani, 20 de milioane de lei ar fi trebuit să finanțeze achiziția a trei cazane noi, menite să înlocuiască echipamente vechi de peste 50 de ani care au beneficiat doar de „cârpeli” de-a lungul deceniilor. Fondurile nu au fost însă aprobate. Deși existau 162 de milioane de euro alocate pentru o centrală nouă pe gaze, proiectul a fost practic abandonat după ce toate licitațiile organizate au eșuat.

În timp ce soluția pe termen lung (o centrală modernă cu termen în 2026) rămâne sub semnul întrebării, autoritățile se concentrează acum pe remedierea avariei curente. Celula de criză rămâne activă până la normalizarea situației, monitorizând funcționarea la limită a unei infrastructuri critice care funcționează mult peste durata sa de viață.