În dimineața zilei de duminică, o familie cu doi copii a fost salvată de jandarmii montani din cadrul Postului Călățele-Fântânele, care au intervenit prompt în timpul unei misiuni de patrulare. Incidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Sâncraiu, județul Cluj, unde șoferul a pierdut controlul direcției din cauza drumului alunecos, iar autoturismul a derapat și a rămas blocat într-un șanț de pe marginea carosabilului.

Echipajul de intervenție a reușit să extragă vehiculul și să pună pasagerii în siguranță, profitând de ocazie pentru a transmite un apel la prudență către toți conducătorii auto. Reprezentanții Jandarmeriei subliniază importanța echipării corespunzătoare a vehiculelor pentru condiții grele de iarnă, recomandând utilizarea mașinilor cu tracțiune integrală și dotarea obligatorie cu anvelope de sezon, lanțuri, lopată și nisip. Totodată, autoritățile sfătuiesc turiștii să circule exclusiv pe drumurile deschise oficial și să respecte traseele marcate pentru a evita situațiile de risc.