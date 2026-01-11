Dacă în luna septembrie a anului trecut statul avea aproximativ 1.264.000 de angajați, ei bine, în luna noiembrie acest număr a ajuns la 1.218.000, adică o creștere cu puțin sub 16.000 de angajați. Asta în condițiile în care premierul Ilie Bolojan spunea că își dorește să reducă numărul angajaților statului, nu ca acesta să crească.

Cele mai mari creșteri, de altfel, au fost înregistrate la Ministerul Educației, acolo unde au fost angajați în plus 17.000 de oameni. De asemenea, creșteri de personal s-au înregistrat și în Administrația Prezidențială, unde sunt cu 19 angajați în plus, dar și la Senat au fost angajați oameni în plus în acea perioadă.

De altfel, în momentul de față se pregătesc acele reforme din administrație, atât din administrația centrală, cât și din administrația locală, care ar urma să reducă, cel puțin în primă fază, cuantumul salariilor și abia apoi să se discute despre concedieri, însă chiar și acele reforme întârzie.

Trebuie spus însă că în administrația locală, spre exemplu, numărul de angajați s-a redus în acea perioadă, în timp ce în administrația centrală am văzut, iată, astfel de creșteri la unele ministere, chiar creșteri destul de spectaculoase.