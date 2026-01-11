„Toate aceste discuții seamănă cu lupta anticorupție a lui Băsescu. Facem o serie de structuri ca să ne apărăm pe noi și să trimitem dușmanii politici în pușcărie. Președintele Nicușor Dan este cel mai mare dezinformator pe care îl are România”, a spus Mitrea, la Culisele Puterii, moderată de Nicoleta Cone.

„Nu ne-a spus nimic despre ce a discutat cu Macron”

Mitrea a criticat lipsa de transparență privind vizita recentă a președintelui la Paris, unde acesta a participat la reuniunea „Coaliției voinței”.

„El nu ne-a spus nimic despre aceste întâlniri, despre ce a discutat cu președintele Macron. Nu ne-a spus ce a discutat și care sunt garanțiile de securitate pe care România s-a angajat să le ofere Ucrainei.”

În schimb, spune analistul, președintele ar fi preferat să lanseze teme superficiale în spațiul public.

„A aruncat pe piață o serie de dume. A spus că două avioane l-au însoțit și că i-au mulțumit pentru ce a făcut România după tragedia de la Crans Montana. Evident că nu s-au ridicat ca să îi mulțumească. Dar el a folosit aceste momente pentru a crea o dezbatere în România și o timp de 3–5 zile am vorbit despre cum a rămas el cu spartanul la Paris, de ce a plecat el cu spartanul, de ce acest populism jenant de 2 lei?”

Mitrea a pus reacțiile președintelui în contrast cu evoluțiile internaționale majore.

„Între timp, în lume, Trump l-a arestat pe președintele Venezuelei, amenință că ocupă Groenlanda. Noi asistăm zilele acestea la niște schimbări majore la nivel global. Iar președintele nostru al românilor rămâne cu spartanul pe aeroportul din Paris și face poze, apoi are inteligența să ne spună că l-au însoțit două avioane.”

„Mai bine l-ar numi Departamentul Minciunii”

Analistul a subliniat că dezbaterea publică ar trebui să se concentreze pe poziția României în fața transformărilor geopolitice, nu pe „povești de PR”. cum ar fi proiectul unui departament de combatere a dezinformării, pe care șeful statului și-ar dori să-l coordoneze..

„Mai bine l-ar numi Departamentul Minciunii, că l-am prins cu minciuna aproape în fiecare zi de când este președinte, de fapt și dinainte. Așa cum Traian Băsescu a creat diverse instituții anticorupție al căror scop evident a fost lichidarea adversarilor politici, așa și Nicușor, copiindu-l pe Băsescu, face un compartiment al adevărului cu care să mintă — evident că acesta este scopul. Cum poate un om politic să se erijeze în cel care spune ce este adevărat, mai ales un om politic pe care îl prindem cu minciuna săptămânal,” a argumentat Miron Mitrea.