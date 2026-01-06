„În primul rând cred că președintele este deconectat de ce se întâmplă în România de când este președinte. El pare că trăiește într-o altă Românie, alta decât cea în care trăim noi toți ceilalți. De altfel, și starea lui de spirit arată lucrul acesta. Modul cum se hlizește, modul cum se comportă în fața jurnaliștilor când țara este într-o situație dramatică, în condițiile în care oamenii plâng, sunt disperați pentru taxele și impozitele cu care sunt efectiv sfâșiați de către conducerea țării, Nicușor Dan face bășcălie cu presa care este îngenuncheată în fața lui, pentru că altfel nu pot să îmi explic întrebările tâmpe care i-au fost puse de către așa-zișii jurnaliști care îl însoțesc.

Este o bătaie de joc la adresa întregii Românii ceea ce am văzut, am și postat pe pagina mea de socializare și i-am întrebat pe cei care l-au votat „cum ați putut vota așa ceva?” Dincolo de faptul că este primul președinte al României după 1989 care nu s-a obosit să dea măcar un mesaj pentru români de sărbători, ăsta e primul mesaj pe care Nicușor Dan îl dă românilor? În condițiile în care noua ordine mondială vedem cum se schimbă, iar în România Nicușor și Bolojan se bat în comisii să pună mâna pe justiție, și Nicușor vine și spune în fața jurnaliștilor că nu și-a revenit nici până acum după noaptea de Revelion, că a primit mănuși și șosete.

Oameni buni, vă dați seama? Ce se întâmplă cu România? Suntem pierduți dacă rămânem conduși de aceste personaje. Domnul Bolojan a spus că este inadmisibil să se facă punte pentru data de 5 ianuarie iar el nu a fost ieri la Guvern la muncă. Au fost toți angajații din guvern iar el nu a fost. Aș vrea să știu când va recupera domnul Bolojan această zi, că a zis că nu este în regulă să recuperezi, că devine opțională recuperarea. Voi vă dați seama ce bătaie de joc trăiește România?

Eu diseară mă pregătesc să discut cu niște oameni care înțeleg ce se întâmplă în lumea asta, pentru cine a fost lecția aceasta din Venezuela, pentru că sunt niște lecții, sunt niște lucruri care se întâmplă, despre care Călin Georgescu și alți oameni care au venit în emisiuni la noi de ani de zile vorbesc despre ce se întâmplă în lume și cum se vor schimba sferele de influență. Cine să înțeleagă ce se întâmplă în lume, când avem un astfel de maimuțoi președinte la Cotroceni. Este opinia mea, este un circăr, un clovn, este inadmisibil un astfel de personaj să apară în fața românilor când am văzut ce taxe și ce impozite sunt.

Ne ceartă domnul Lucian Mândruță, „lasă, foarte bine nu plătiți taxele și impozitele, să nu mai dați telefon la 112”. Păi ce face statul român pentru cetățeanul român? Că am văzut că atunci când au sunat la 112 au murit în munți, la Colectiv nu au fost în stare să îi salveze, i-au trimis în alte țări. Pentru ce să plătim taxe și impozite? Care este contractul social pe care îl au românii cu givernul României? Taxele și impozitele pe care le plătim pe proprietăți dse duc la administrațiile locale. Păi pentru ce să plătesc eu taxe și impozite la sectorul 3 când aseară mi-au scris cetățeni din sectorul 3 că copiii lor nu mai beneficiază de o masă caldă la școală după școală. Din taxele și impozitele pe care noi le plătim. Păi de ce să le mai plătim în condițiile astea?

Când 3400 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură. Păi nu vă supărați, dar dacă noi plătim nu e normal să primim și ceva în schimb? Noi nu mai primim de ani de zile nimic, în schimb primesc doar ei salarii, beneficii și l-am văzut pe Nicușor Dan că vorbește și despre cumpărarea unui avion. Foarte bine, să se cumpere. Este ceva ireal, și limbajul pe care îl folosește. Acest personaj este președintele României, sunt îngrozită, nu credeam că România poate să ajungă mai jos decât a fost.

Jurnaliștii din aeronavă sunt slugile sistemului. Aici pot să vină să spună că nu ați văzut că și Trump a făcut la fel cu CNN. Pe mine nu mă miră, pentru că ei de ani de zile încearcă să ne închidă postul, de ani de zile suntem supuși unor frecări și amenințări, iar toți membrii Clubului Român de Presă trăiesc acest lucru. Este foarte clar că dacă nu trăiești în România lor înseamnă că nu trebuie să participi nici la evenimentele de presă.

Eu mă bucur că nu ne-au invitat nici să mâncăm sarmale la Cotroceni, ați văzut cine sunt personajele care s-au înghesuit acolo, eu nu vreau să fac parte din România lor, eu vreau să fac parte din România noastră a românilor, nu a acestor șmecheri care au pus mâna pe țară, a unui partid de 8%, USR, care nu face altceva decât să-și pună oameni peste tot, și o să vorbesc diseară despre asta. Pe data de 30 decembrie care credeți că a fost grija lui Bolojan și a șefului de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate? Să îl schimbe pe șeful de la Casa de Asigurări de Sănătate București și să o pună pe o USR-istă care este într-un dosar la DNA. Astea sunt problemele lor și grijile lor. Să mai fie Vlăduț Voiculescu încă într-un loc în sănătate să poată să dirijeze niște fonduri. Aici ne aflăm astăzi în România anului 2026 în condițiile în care în lume se schimbă noua ordine mondială. Este foarte clar, noi suntem pierduți”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: „Așa cum se arată lucrurile, nu cred că vom avea parte neapărat de liniște anul acesta”