Mai multe localități au fost afectate, iar multe gospodării sunt complet inundate.

Autoritățile au intervenit de urgență.

Au fost mobilizate echipaje de pompieri și au fost suplimentate utilajele.

Situația este in continuare critica, iar riscul ca inundatiile sa se extinda este ridicat.

Inundații în România

În unele sate din Gorj, apa a pătruns în case, iar oamenii au fost nevoiți să își salveze bunurile. Localnicii spun că această situație se întâmplă an de an.

Apa a inundat complet drumurile și a făcut imposibilă circulația mașinilor. Localnicii sunt izolați, iar accesul echipelor de intervenție devine extrem de dificil.

Și în multe gospodării din Craiova, apa se strânge rapid după fiecare ploaie.