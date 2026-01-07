Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări de tip nowcasting, vizând fenomene meteorologice periculoase cu manifestare imediată. Conform meteorologilor, până la ora 18:00, mai multe localități din județele Galați, Gorj, Dolj, Olt și Vâlcea se vor confrunta cu o ceață densă, care va reduce vizibilitatea sub pragul de 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.

Pe lângă dificultățile evidente în trafic cauzate de vizibilitatea scăzută, specialiștii avertizează că, în funcție de condițiile termice locale, umezeala depusă poate favoriza formarea ghețușului sau a chiciurei, transformând carosabilul într-o suprafață extrem de alunecoasă.

Este important de reținut că aceste avertizări pentru fenomene imediate au un caracter temporar, fiind emise pentru un interval de maximum șase ore, însă ele pot fi prelungite dacă evoluția atmosferică o impune. Șoferii care tranzitează aceste județe sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante în condiții de vizibilitate minimă.