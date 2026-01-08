Oficialul dă vina cu nonșalanță pe condițiile meteo nefavorabile care l-au împiedicat pe Nicușor Dan, șeful suprem al Armatei, să ajungă în țară și face comparații penibile.

Miruță susține că deplasarea delegației oficiale a avut o întârziere foarte mică față de operațiunea forțelor speciale SUA din Venezuela.

Mai mult, USR-istul susține că în condițiile date, șeful suprem al armatei a cheltuit mai puțini bani pentru deplasare.

Scuzele invocate de rezistul Miruță după ce l-a umilit pe Nicușor

„Starea meteo, condițiile meteorologice de la București în momentul în care aeronava, marți seara, ar fi trebuit să aterizeze erau sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al armatei este dotat să aterizeze și anume: dacă plafonul de nori e mai jos de 60 m și dacă vizibilitatea este la sub 600 m, acest aparat de zbor nu poate ateriza.

A fost o situație în care s-a întârziat câteva ore peste noapte pentru condițiile meteo.

Uitați că în ultima perioadă președintele a decis să zboare la costuri de 6 ori mai mici.

Imaginați-vă că și invazia din Venezuela, mă rog, extragerea președintelui de acolo, spunea domnul Trump că a fost întârziată pentru condiții meteo.

N-a întârziat 4 zile, a întârziat câteva ore.”, a declarat Radu Miruță, ministrul MAPN.