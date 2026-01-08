Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a declarat că explicațiile privind costurile reduse ale zborului nu au absolut nicio legătură cu realitatea, precizând că prețurile reale pentru închirierea unui avion privat sunt mult mai mici decât cele prezentate oficial. În opinia ei, întreaga situație ar fi fost creată special pentru a-i fi cumpărat un avion prezidențial președintelui României.

Anca Alexandrescu dă de pământ cu ministrul „rezist” al Apărării. Adevărul despre deplasarea lui Nicușor Dan la Paris

„Eu cred că, am urmărit toată conferința de presă, deci nu pot să fac altceva decât să spun ce am spus și ieri. Este o dovadă de ipocrizie maximă, un populism dus la extrem, o minciună ordinară cu scăderea costurilor deplasărilor domnului Nicușor Dan. Păi, iertați-mă, dar de ce trebuie să facem comparație cu ce a făcut Klaus Iohannis? Pentru că atunci toată lumea a urlat că au fost niște costuri uriașe. Noi trebuie să facem comparație cu realitatea pieței. Și, în timp ce era conferința de presă, am intrat pe un site românesc de închiriat avioane private. Și am generat eu, ca persoană, o deplasare de la București, fix pe aeroportul din Paris, Le Bourget. Pentru mâine. Un avion care poate deplasa între 10 și 19 persoane, atenție, la prima mână, 27.500 de euro.

Tot circul ăsta este făcut, în primul rând, pentru că ei vor să-i cumpere lui Nicușor un avion, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că Nicușor Dan nu reușește să se trezească de la Revelion este foarte clar. Dar trebuie să înțelegeți, și lumea trebuie să înțeleagă, că avionul n-a plecat în acea seară, după ce s-a terminat întâlnirea șefilor din Europa, pentru că Nicușor Dan, a spus-o cu gurița lui, ar fi ajuns la 3–4 dimineața și n-ar fi fost bine.

Ministrul „rezist” al Apărării a mințit despre costurile aeronavei pentru Spartan

N-ar fi fost bine pentru cine? Ar fi dormit prost domnul Nicușor Dan? Nu și-ar mai fi revenit a doua zi? Ar fi dormit prost jurnaliștii, slugile pe care le-a deplasat cu el la Paris? Eu aș vrea să știu, dincolo de costurile pentru Spartan, pentru că am înțeles că au costat undeva la 6.000 de euro pe oră, a spus domnul, a făcut o șmecherie. 30.000 cu totul. Păi nu. Atenție. A zis 6.000 de euro pe oră de zbor.

Dacă e 6.000 pe oră de zbor, sare de 50.000. Stai puțin. 6.000 pe oră de zbor, plus… domnul Miruță minte, pentru că, în afară de ora de zbor, mai costă și gararea avionului. Avioanele nu se garează gratuit, chiar dacă este un aeroport unde se fac curse speciale, se plătește pentru fiecare oră. Vă spun asta pentru că am lucrat la guvern și știu exact ce se plătea. În afară de orele de zbor, se plătesc și orele de garare, ca să fie clar. În cazul nostru s-au dublat orele de garare, deci a fost mult mai scump.

Mai mult de atât, aș vrea să știu cine a suportat costurile pentru noaptea petrecută la Paris, pentru că nu au dormit în avion și nu au dormit nici în sala de așteptare de la aeroport. Este, exact cum am spus, o bătaie de joc. Mai mult de atât, asta este problema României astăzi, să discutăm despre de ce n-a decolat Nicușor Dan și de ce are nevoie Nicușor Dan de avion. Este râsul lumii.

Vă spun că la guvern, pentru că nu s-a dorit cumpărarea unui avion când era Victor Ponta premier, atunci a fost scandalul. Îmi aduc aminte, eu am făcut public atunci informațiile despre cât a costat închirierea unui avion TAROM, atenție, care a deplasat mulți jurnaliști, oameni de afaceri, miniștri, într-o deplasare foarte lungă, în America, în Asia. Nimic nu se compară ca și costuri, credeți-mă.

Anca Alexandrescu, atac dur la adresa guvernanților care își bat joc de români: „Este o mizerie ceea ce fac ei”

Nu putem să facem comparația cu ce a făcut Klaus Iohannis, pentru că ce a făcut Klaus Iohannis este jaf. Ceea ce fac ei acum este o mizerie. Ne păcălesc. Această dublă măsură despre care vorbim de fiecare dată, la ei este permis orice, la noi și la români nu este permis absolut nimic. În ecuația asta suntem.

În loc să vorbim astăzi despre ce se întâmplă în lume, se întâmplă lucruri cu o viteză îngrozitoare, se schimbă lumea, iar noi trăim în altă lume. Eu o să explic diseară, o să arăt. Știți ce se întâmplă în America? În America se vorbește despre sănătatea populației, despre alimentele pe care le mănâncă și care au distrus starea de sănătate a populației. Am să arăt diseară. La noi nu vorbește nimeni despre lucrurile astea.

Au ajuns americanii să recunoască faptul că alimentele pe care le mănâncă au dus la îmbolnăvirea unui număr uriaș de oameni și că costurile pentru sănătate sunt mai mari decât costurile pentru apărare din această cauză. Și au luat măsuri în acest sens. Asta se întâmplă. Asta face o conducere de țară, un președinte și un cabinet care au grijă de poporul lor și de țara lor.

Românii noștri mănâncă prost, mănâncă nesănătos, au probleme în spitale, uitați-vă că în fiecare zi apar astfel de cazuri. Atunci când sunt tragedii, trebuie să transportăm oamenii în străinătate, pentru că nu sunt locuri aici, deși se bagă foarte mulți bani în sănătate. Dar îi iau șmecherii din anturajul domnului Vlad Voiculescu, că de asta și-au pus șefă la Casa de Asigurări București. Este o mizerie ceea ce se întâmplă.

Mă uitam acum, mi-a trimis colegul nostru Vlad postarea lui Cătălin Tolontan, pornind de la interviul pe care l-a făcut Donald Trump cu patru jurnaliști de la New York Times, în birou, care au asistat și la discuția cu președintele columbian. Păi da, pe noi nu ne primește nici măcar într-o deplasare. Dar să facă un interviu cu Realitatea Plus. Suntem singurii pe care Nicușor Dan îi ignoră. De ce? Pentru că spunem adevărul, pentru că îl deranjează.

În fiecare zi mai apare o slugă a useriștilor și a celor de la putere care atacă Realitatea Plus. De ce? Pentru că suntem singurii care arătăm adevărul și îi doare foarte tare acest lucru. Și vom continua să facem asta.

Reporterul Realitatea PLUS, atacat de Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a atacat reporterul Realitatea PLUS într-un mod mizerabil. Ei pur și simplu nu au nicio reținere în a-și arăta aversiunea față de Realitatea Plus și față de jurnaliștii de la Realitatea Plus, care, ce să vezi, reprezintă o parte mare din populația României.

Ei fac parte din Guvernul României. Nicușor Dan este președintele României. Și, în mod normal, ar trebui să se poarte la fel cu toți jurnaliștii, pentru că și ei reprezintă poporul român. Cel puțin 5 milioane 229.000 de oameni care au votat cu valul suveranist.

Eu cred, însă, că se uită și alții la noi, pentru că îi văd pe cei din gașcă. Nu, spun eu, cei din gașca USR-istă, care zilnic fac monitorizarea presei. La noi, de fapt, monitorizarea Realității. Mor de grija noastră, nu pot să trăiască. De ce? Pentru că deschidem ochii oamenilor și arătăm adevărul. Ceea ce ei nu își doresc să se vadă și să se audă”, a declarat Anca Alexandrescu într-o intervenție pentru Realitatea PLUS.