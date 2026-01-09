CNAB precizează că a luat toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a tuturor operaţiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

Potrivit sursei citate, au fost stabilite toate demersurile care trebuie să fie aplicate de personalul specializat, pentru menţinerea continuităţii tuturor activităţilor aeroportuare.

De asemenea, au fost dispuse acţiunile necesare pentru asigurarea fluenţei operaţiunilor de deszăpezire a pistelor, platformelor şi căilor de rulare, transmite compania.

În intervalul 08 ianuarie ora 10 - 08 ianuarie, ora 23,municipiul Bucureşti s-a aflat sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică cod galben ce viza intensificările de vânt şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

În intervalul 08 ianuarie ora 23 - 09 ianuarie, ora 10,municipiul Bucureşti se află sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt. În intervalul 08 ianuarie ora 10 - 10 ianuarie, ora 10, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice de interes general ce vizează răcirea vremii.