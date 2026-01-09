„Din aproape 95.000 de gospodării afectate, 91.000 au fost reconectate, iar doar 4000 mai sunt încă fără energie electrică. În judeţul Alba, peste 11.000 de oameni care ieri nu aveau curent au fost reconectaţi până astăzi. Le mulţumesc electricienilor şi echipelor din teren care au lucrat şi noaptea, în ger, fără pauză, până când lumina a revenit în case”, afirmă ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, joi seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, la ora 17:45.

„Sistemul Energetic Naţional a funcţionat şi funcţionează în continuare fără probleme, atât din perspectiva adecvanţei, cât şi a reţelelor electrice”, subliniază Bogdan Ivan.

Ministrul mai spune că pentru vineri, curba de consum este „acoperită comercial, fără dezechilibre”, cu un vârf de seară mai mic decât vineri, estimat la 8.700 MW.

„Continuăm monitorizarea permanentă şi intervenţiile până la ultima gospodărie!”, încheie Ministrul Energiei.

Intervenții masive în Munții Apuseni pentru restabilirea energiei electrice

Tot vineri, reprezentanții Distribuție Energie Electrică România (DEER) au anunțat că toți cei peste 43.000 de utilizatori afectați de ninsorile și viscolul din 2 ianuarie și-au recăpătat alimentarea cu energie electrică în cursul serii de 8 ianuarie. Rețelele electrice din județul Alba, în special în Munții Apuseni, fuseseră grav afectate, înregistrând avarii multiple.

Efort susținut și condiții dificile

Astfel, potrivit sursei citate, în teren au fost mobilizate peste 100 de echipe, însumând aproximativ 500 de oameni, provenind din 16 sucursale DEER. Intervențiile, desfășurate neîntrerupt timp de șase zile, s-au confruntat cu drumuri înzăpezite, cantități mari de zăpadă, păduri întinse, copaci căzuți peste conductoare și animale sălbatice. În zonele unde alimentarea imediată nu a fost posibilă, DEER a utilizat 17 generatoare, suplimentate cu 7 generatoare de la ISU Alba.

Coordonare centralizată și management de criză

Coordonarea operațiunilor a fost asigurată de conducerea DEER de la Câmpeni, unde a fost constituită o celulă de criză pentru supravegherea echipelor și luarea deciziilor necesare.

„În ultimele 6 zile, aproximativ 500 de colegi – ingineri, electricieni, personal auxiliar și terți – au fost în teren, în condiții extrem de dificile, pentru un singur lucru: ca oamenii să aibă din nou lumină și siguranță în casele lor. Le mulțumesc din suflet colegilor noștri din cele 16 sucursale pentru efortul, curajul și profesionalismul lor. Respectul meu merge și către oamenii din zonele afectate, pentru răbdare și înțelegere”, a declarat Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER.