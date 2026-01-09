Potrivit MAE, autoritățile bulgare au limitat sau suspendat traficul rutier pe anumite sectoare, în special pentru autovehiculele de mare tonaj. În regiunea Lovech, vehiculele cu masa mai mare de 12 tone nu pot circula pe drumul III-358 Shipkovo–Ribaritsa și prin Pasul Troyan, intervențiile fiind necesare pentru deszăpezirea carosabilului. În zona Vratsa, circulația este complet întreruptă pe drumul III-306 Oryahovo–Knezha, din cauza vizibilității extrem de reduse. Situații similare sunt semnalate și pe drumul II-29 Varna–Dobrich, unde traficul camioanelor de peste 12 tone este suspendat temporar.

Limitări de viteză și lucrări pe autostrăzi

În regiunea Burgas, pe autostrada „Trakia”, între kilometrii 346 și 349, pe sensul de mers către Sofia, a fost impusă o limită de viteză de 90 km/h, restricție valabilă până la finalul anului 2026. De asemenea, în apropiere de Sofia, pe autostrada „Hemus”, între kilometrii 1 și 8, spre Varna, este aplicată aceeași limitare de viteză, iar vehiculele de peste 12 tone pot circula doar pe banda de urgență, măsura fiind în vigoare până la 15 mai 2026.

Totodată, în zona tunelului rutier Topli Dol, traficul este reorganizat temporar, cu două benzi pe sensul spre Sofia și o bandă restricționată pe sens opus, până la 30 aprilie 2026. În regiunea Haskovo, pe autostrada Maritsa, între kilometrii 26 și 32, circulația este restrânsă la o singură bandă, din cauza unor defecțiuni la rosturile de dilatare, cu o limită de viteză de 50 km/h, până la 31 martie 2026.

MAE precizează că autostrăzile „Cherno More” și „Europa” sunt deschise circulației fără restricții.

Pasuri montane închise sau restricționate

Autoritățile bulgare au instituit, de asemenea, restricții pe mai multe pasuri montane. Unele dintre acestea, precum Varbishki și Zlatishki, sunt închise complet pe tot parcursul anului. Alte pasuri permit circulația doar pentru vehiculele sub anumite limite de greutate, în timp ce Pasul Shipka rămâne închis pentru transportul de marfă greu până la 31 martie 2026.

Există însă și rute montane deschise tuturor autovehiculelor, printre care se numără Pechinsko, Predel, Primorski, Republica, Rishki, Rozhen și Prevala.

Recomandările MAE pentru șoferi

Ministerul recomandă conducătorilor auto să își echipeze corespunzător vehiculele pentru condiții de iarnă, să circule cu prudență, să adapteze viteza la starea drumului și să evite manevrele riscante. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu depășească utilajele de deszăpezire aflate în acțiune.

MAE încurajează informarea din surse oficiale și achiziționarea din timp a vinietei electronice prin platforma oficială bulgară, reamintind că vinieta de weekend este valabilă de vineri, ora 12:00, până duminică, ora 23:59.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Ambasada României din Sofia sau pot apela numărul de urgență pus la dispoziție de misiunea diplomatică. Totodată, MAE recomandă utilizarea aplicației mobile „Călătorește informat”, care oferă alerte și informații actualizate pentru românii aflați în străinătate.