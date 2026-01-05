Potrivit unui comunicat al MAE transmis Agerpres, pe tronsoanele drumurilor principale - Trnovo-Foca (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nisici și Karaula), Bihac-Bosanski Petrovac (Ripacki klanac), Bosanski Petrovac-strelj, Bosanski Petrovac-Kljuc (Laniste), Travnik-Donji Vakuf (Komar) și Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen) -, traficul pentru vehicule de marfă a fost suspendat, în timp ce vehiculele de pasageri circulă în condiții dificile.



MAE le recomandă șoferilor să manifeste precauție și să adapteze viteza la condițiile actuale de drum.



Pentru informații actualizate, MAE recomandă consultarea paginilor web ale Institutului Hidro-Meteorologic local: https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/index.php; https://rhmzrs.com/ și a autorității de drumuri: https://bihamk.ba/spi/stanje-na-cesti-u-bih.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +38733668893 și +38733214022, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de permanență al misiunii diplomatice: +38761428354.



MAE recomandă cetățenilor români consultarea paginilor de Internet: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_en, http://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat' (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.