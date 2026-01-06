Tucker Carlson: „Nimeni n-a mai văzut așa ceva în SUA!”

„Cred că este un punct de cotitură în istorie și nu înțeleg pe deplin ce înseamnă asta.

Este un mod complet nou de a face diplomație, politică externă și acțiune militară.

Este ceva nou, pentru că Trump nu a împachetat totul în discursuri mincinoase despre democrație sau drepturile omului.

A spus direct: vrem petrolul. Tipul acesta este rău, îl înlăturăm și preluăm controlul.”, a anunțat Tucker Carlson - comentator politic.

„Practic, vom conduce noi. Vom avea marile companii petroliere ale Statelor Unite care vor merge acolo și vor începe să facă bani pentru țară.”, a spus Donald Trump, președintele SUA.

„Nimeni în viață nu a mai văzut așa ceva până acum în Statele Unite.

De aceea spun că, fie că e bine sau rău, am intrat definitiv în faza de imperiu a dezvoltării civilizaționale. Etapa republicii s-a încheiat.”, a încheiat Tucker Carlson - comentator politic.