Autoritățile franceze depun eforturi pentru deszăpezirea pistei de decolare, însă vântul puternic face ca aceasta să fie din nou acoperită.

Trebuie menționat că toți liderii prezenți la summitul Coaliției de Voință au părăsit Parisul încă de marți seară, nefiind înregistrate probleme meteo nici în Germania, nici în Spania sau în sudul Europei. Singura delegație rămasă blocată a fost cea a României.

Aeronava care îl aduce înapoi în țară pe Nicușor Dan așteaptă din moment în moment unda verde pentru decolare din partea turnului de control, potrivit unui post TV.

Nicușor Dan, singurul șef de stat care a rămas blocat în Paris

„Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3-4 noaptea și nu ar fi fost bine. Iar acum e o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge, a nins, trebuie să fie curățată pista. Așteptăm până se curăță”, a declarat Nicușor Dan, care a precizat că a coborât din avion și a băut un ceai cald în aeroport.

Președintele a menționat și un incident anterior, când a fost nevoit să înnopteze în Germania din cauza unei defecțiuni tehnice la aeronava Spartan, conform News.

„Avioane am mai pierdut, dar blocat nu-mi aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut o problemă tehnică în Germania și am stat peste noapte”, a spus el.

Șeful statului vrea avion prezidențial

Întrebat dacă lipsa unui avion prezidențial dedicat reprezintă o problemă, Nicușor Dan a subliniat că ar fi necesară o astfel de achiziție la un moment dat.

„Trebuie să avem un avion prezidențial și nu doar pentru președinte, ci și pentru miniștrii care merg în delegații. Avionul acesta face mai mult decât unul normal și nu avem comunicații la bord, suntem izolați complet”, a explicat el, adăugând însă că în 2026 nu este prevăzută o asemenea achiziție.

Deocamdată, decolarea aeronavei Spartan a fost amânată cu câteva zeci de minute. Totodată, în noaptea de marți spre miercuri zborul nu a putut fi efectuat din cauza ceții dense de la București, care împiedica aterizarea în Capitală.

Nicușor Dan a participat marți, la Paris, la summitul Coaliției de Voință – reuniune la care au fost prezenți reprezentanți ai 35 de state ce sprijină Ucraina.

Între timp, autoritățile franceze au emis un cod portocaliu de ninsori abundente și polei pentru ziua de 7 ianuarie.

Potrivit Ministerului român de Externe, sunt vizate mai multe regiuni, inclusiv Île-de-France, Hauts-de-France și Centre-Val-de-Loire, iar aproximativ 40% dintre zborurile de pe aeroportul Charles de Gaulle și 25% de pe aeroportul Orly au fost anulate sau amânate.

„Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly”, a transmis MAE.

