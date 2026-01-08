Românii au ajuns la capătul puterilor, nemulțumiți de majorările cu care se confruntă la început de an, creșteri cu care premierul Ilie Bolojan s-a gândit că va salva țara de problemele financiare. Pe lângă faptul că prețurile au explodat, mai ales impozitele la locuințe, au mai apărut și erori în calcularea sumelor datorate.

Românii și-au pierdut răbdarea. Scandal monstru la taxe și impozite în Sectorul 2

Oamenii deja și-au pierdut răbdarea și acuză un tratament lipsit de respect din cauza funcționarilor, fiind puși pe drumuri tot din cauza greșelilor din sistem. Un bărbat venit să își clarifice situația la sediul unde se plătesc taxele și impozitele din Sectorul 2 a izbucnit chiar în incinta sediului.

Nemulțumirile oamenilor sunt amplificate de noile majorări de taxe, care au generat confuzie și haos la nivel național. În loc să li se explice situațiile, oamenii acuză că sunt tratați cu indiferență sau chiar batjocoriți.