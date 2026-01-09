Întrebat dacă există limite pentru autoritatea sa globală, Trump a răspuns: „Da, există un singur lucru. Propria moralitate. Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri.” El a adăugat că nu consideră necesar să se bazeze pe dreptul internațional, susținând totodată că nu urmărește să „facă rău oamenilor”.

Când a fost presat să precizeze dacă administrația sa trebuie să respecte dreptul internațional, liderul american a spus că „da”, dar a subliniat că tot el va fi cel care decide când aceste constrângeri se aplică Statelor Unite.

Trump, despre obținerea Groenlandei sau menținerea alianței NATO: „Ar putea fi o alegere”

În cadrul interviului, Trump a refuzat să spună dacă consideră mai importantă obținerea Groenlandei sau menținerea alianței NATO, recunoscând totuși că „ar putea fi o alegere”. El a descris Alianța Nord-Atlantică drept „practic inutilă fără Statele Unite la centru”.

Discuția a evidențiat din nou convingerea lui Trump că puterea americană este factorul determinant în relațiile internaționale, fosta administrație fiind, în opinia sa, „prea precaută” în utilizarea acestei influențe în scopuri de profit sau supremație politică, conform The New York Times.

Trump insistă că Groenlanda trebuie să devină parte a SUA: „Posesia oferă avantaje psihologice”

Președintele a reluat totodată ideea că Groenlanda ar trebui să devină parte a Statelor Unite, explicând că „proprietatea este foarte importantă” și că „posesia oferă avantaje psihologice și strategice pe care nu le poți obține printr-un tratat sau o închiriere”.

Trump a susținut, de asemenea, că el este singurul dintre ultimii trei președinți care a reușit să determine statele NATO să își majoreze cheltuielile militare la 5% din PIB – o țintă care, potrivit acordurilor actuale, nu ar urma să intre în vigoare înainte de 2035. „Dacă nu era pentru mine, Rusia ar fi avut deja toată Ucraina”, a mai declarat liderul american.