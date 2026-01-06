Zborul președintelui Nicușor Dan către București, anulat din cauza ceții: Delegația oficială rămâne peste noapte la Paris. Aeronava Spartan, care trebuia să transporte șeful statului și corpul de presă acreditat înapoi în țară după summitul „Coaliției de Voință”, nu a primit permisiunea de decolare din cauza riscurilor majore de aterizare pe Otopeni. Autoritățile monitorizează evoluția frontului de ceață, urmând ca deplasarea să fie reluată imediat ce condițiile meteorologice vor permite operarea zborului în parametri normali.

ANM a emis marți o serie de coduri galbene pentru ninsori abundente, vânt puternic și polei, vizând peste jumătate din teritoriul țării. Pe lângă precipitațiile solide și viscolul care îngreunează traficul, meteorologii avertizează asupra unui val de frig extrem, cu temperaturi ce vor coborî local până la pragul de –15°C. Condițiile de ger și vizibilitatea redusă au generat deja perturbări majore în transporturi, fiind cauza principală pentru care numeroase zboruri, inclusiv cel al delegației prezidențiale, au fost anulate sau amânate.

Situația zborurilor rămâne critică și în Franța, unde condițiile meteorologice nefavorabile pun la încercare infrastructura aeroportuară. Ministrul francez al Transporturilor a avertizat că miercuri, în prima parte a zilei, marile aeroporturi pariziene — Charles de Gaulle și Orly — vor fi grav afectate de perturbări masive.

Potrivit anunțului oficial, se estimează că aproape jumătate dintre zborurile programate vor fi anulate, ceea ce complică și mai mult planurile de revenire ale delegației române blocate la Paris. Astfel, președintele Nicușor Dan și echipa sa se confruntă cu un dublu blocaj: imposibilitatea de a ateriza la București din cauza ceții și ninsorilor, dublată de restricțiile severe de decolare impuse de autoritățile aeronautice franceze.