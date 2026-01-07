Mihaela Nedelcu, membră în mai multe consilii de administrație

Ea a ajuns în acestă poziție după ce a fost sprijinită de Partidul Național Liberal, unde este membru. Mihaela Nedelcu l-a sprijinit în campania electorală pe Ciprian Ciucu, cu care a fost colegă de partid în formațiunea Monicăi Macoivei, M10. În perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale ea l-a atacat pe George Simion, după ce foști ambasadori americani au semnat o scrisoare de susținere pentru Nicușor Dan.

Noua șefă a CAS București a făcut mai multe postări împotriva lui Donald Trump. Ea l-a acuzat pe liderul de la Casa Albă că are o politică pro-rusă, după întâlnirea din Biroul Oval cu Volodimir Zelenski.

Noua șefă a Casei de Sănătate a fost din partea M10 la dezbaterea din 2015 de la AEP referitoare la normele de finanțare ale partidelor.

Mihaela Nedelcu Luncan a cerut în 2015 președintelui Klaus Iohannis să-i ofere protecție și coloană oficială. Ea a semnat o cerere oficială către Consiliul Suprem de apărare al Țării.

Mihaela Nedelcu este administrator al Mediqua SRL care câștigat mai multe contracte de consultanță medicală. În 5 martie 2024 s-a înregistrat în SICAP. În 6 martie 2024 a luat primul contract atribuit direct de la Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie. În total, de la acest spital a luat 5 contracte care reprezintă cam toată activitatea firmei la care este unic asociat și administrator.

Mihaela Nedelcu Luncan a făcut parte din Consiliile de administrație ale Hidroelectrica și Sanevit 2003 din Arad.

De asemenea, CV-ul ei este unul spectaculos. Acum ea susține că studiază un master în consiliere filosofică. Ea are are o diplomă la facultatea de filosofie și un master la SNSPA în managementul proiectelor. Mihaela Nedelcu a obținut o diplomă de licență după ce a studiat între 1995 și 2000 la Universitatea de Vest din Timișoara și Facultatea de științe Economice - Universitatea Vasile Goldiș din Arad.

Mihaela Nedelcu Luncan a condus administrativ spitalul Municipal Arad între 2007 și 2009. În acestă perioadă presa a relatat că foarte mulți pacienți au plecat în Ungaria pentru că serviciile medicale erau extrem de slabe.