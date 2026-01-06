Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, începând cu anul 2017, într-un dosar de amploare privind fraudarea bugetului CASMB, apare și numele unei persoane cu aceeași identitate. Ancheta DNA viza constituirea unui grup infracțional organizat, fapte de înșelăciune și delapidare în formă continuată, precum și instigare la fals informatic, prejudiciul estimat fiind de peste 4,5 milioane de euro.

În contextul reacțiilor publice generate de această asociere, Mihaela Nedelcu a intervenit în direct la Realitatea PLUS în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, unde a respins ferm orice legătură cu dosarele de corupție amintite. Aceasta a declarat că nu a avut și nu are calitatea de inculpat într-un astfel de caz, susținând că este vorba exclusiv despre o coincidență de nume.

Ce a declarat noua șefă a CAS București la Culisele Statului Paralel?

„N-aș putea să-mi dau cu părerea cu privire la dosarul pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Nu este corect faptul că eu sunt implicată în acel dosar DNA. Vreau doar să vă transmit că este o simplă coincidență de nume. Eu sunt noul director al CASMB și n-am nicio legătură cu doamna Mihaela Nedelcu care este prezentată ca fiind implicată în acel dosar penal. N-am nicio legătură cu doamna. O să fie public CV-ul meu, cel mai probabil pe site-ul CASMB. Pot să vi-l și transmit pe WhatsApp.”, a declarat șefa CAS, Mihaela Nedelcu, exclusiv la Realitatea PLUS.

Anca Alexandrescu: Puteți să ne spuneți unde ați lucrat înainte?

Mihaela Nedelcu: Am avut diverse funcții, inclusiv publice. Am lucrat în privat, am fost director într-un spital public. Am lucrat în domeniul de sănătate de când mă știu. Am fost director administrativ al Spitalului Clinic Municipal din Arad. Am lucrat în Corpul de Control al prim-ministrului câțiva ani, la prim-miniștrii: Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu și Victor Viorel Ponta. Ulterior, sigur că am avut o carieră care s-a desfășurat exclusiv în domeniul medical.

Anca Alexandrescu: Cine v-a recomandat pentru această poziție?

Mihaela Nedelcu: N-am intrat să dau alte explicații. O să discutăm instituțional. Eu doar am intrat să vă atrag atenția că este o coincidență de nume și să nu mai rostogoliți o știre care este falsă. Ce mai vreau să mai adaug, eu cred că aceste detalii nu sunt acum normale.

Anca Alexandrescu: Sunteți într-o poziție publică și aveți obligația să spuneți public cine v-a recomandat pentru această poziție?

Mihaela Nedelcu: Sunteți într-o eroare. Urmează să dau un concurs, în momentul în care se va finaliza această numire...acum este una interimară. Eu cred că acum discuția asta este absolut inutilă și o să închid telefonul. Am intrat doar să vă atrag atenția. Nu vă iau la mișto.

Anca Alexandrescu: Sunteți o persoană publică și trebuie să spuneți cum ați ajuns șefă. Cine v-a recomandat?

Mihaela Nedelcu: CV-ul meu m-a recomandat.

Anca Alexandrescu: Să ni-l arătați și nouă că nu este public.

Mihaela Nedelcu: Vi-l transmit pe WhatsApp. CV-ul meu este unul consistent.

Anca Alexandrescu: Cum ați ajuns de la Arad la București? Cine v-a recomandat? Domnul Falcă, domnul Coldea, pe acolo, pe la Arad cam dânșii sunt șefi.

Mihaela Nedelcu: Eu cred că sunteți într-o mare eroare. N-am venit recomandată în București nici de domnul Falcă și nici de domnul Coldea. Eu sunt venită în București de 16 ani. N-am venit în 30 decembrie de la Arad la București.

Anca Alexandrescu: Ați spus că ați fost șefă la un spital din Arad.

Mihaela Nedelcu: Da, este în CV-ul meu și este o funcție pe care am ocupat-o la un moment dat. Sunt și cadru medical, sunt și economist de profesie. Am mai multe specializări.

Anca Alexandrescu: Cum sunteți și cadru medical și economist? Ați făcut Facultatea de Medicină?

Mihaela Nedelcu: N-am făcut Facultatea de Medicină. Sunt absolventă de liceu sanitar.

Anca Alexandrescu: Dumneavoastră, absolventă a unui liceu sanitar sunteți sefa Casei de Asigurări a Muncipiului București.

Mihaela Nedelcu: Am absolvit liceul sanitar în anul 1990, adică acum 35 de ani. Sunt membru de partid, PNL.

Anca Alexandrescu: Sunteți membră de partid, deci v-a recomandat PNL-ul pentru această poziție.

Mihaela Nedelcu: Probabil!

Anca Alexandrescu: Facultatea când ați făcut-o și unde?

Mihaela Nedelcu: În anii `90, desigur...la Arad. Am absolvit la Vasile Goldiș din Arad. Mi-am dat licența la Universitatea de Vest din Timișoara. Am făcut Facultatea de Științe Economice.

Anca Alexandrescu: V-a recomandat domnul Bolojan. El v-a adus de la Arad?

Mihaela Nedelcu: Eu o să închei această discuție acum și am sunat să atrag atenția că este o coincidență de nume.